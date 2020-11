Ministrul Finanțelor: Suntem într-o perioadă de criză economică globală. Investiţiile străine au scăzut

Investiţiile străine directe au scăzut în toate ţările lumii, dar România a suplinit prin creşterea investiţiilor publice, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.







"Suntem într-o perioadă de criză economică globală. Investiţiile străine directe au scăzut în toate ţările lumii, deci dinamica, dar dacă vă uitaţi şi la structură veţi vedea un lucru foarte interesant. Investiţiile străine de anul acesta sunt cu adevărat investiţii străine directe. Ceea ce lipseşte este profitul reinvestit, ceea ce face diferenţa faţă de anul trecut. Deci lucrurile nu stau chiar aşa de rău, dar pentru că am ştiut că va fi această dinamică am suplinit noi prin creşterea investiţiilor publice la un nivel record. Mai mult decât atât s-a investit cât în tot anul 2018 sau 2017, 35,4 miliarde de lei după 10 luni de zile. Era normal. Sunt unii indicatori care sunt afectaţi de criza economică globală, iar fluxul acesta de capital din ţările dezvoltate către ţările în curs de dezvoltare este unul dintre aceşti indicatori afectat negativ. Repet, acest lucru s-a întâmplat în toate ţările din lume şi dacă citeaţi şi explicaţia Băncii Naţionale veţi vedea că spun şi ei acolo. Explicaţia este criza economică globală, dar acest lucru a fost suplinit de absorbţia mai mare cred că în 8 luni de zile faţă de întregul anul 2019 de fonduri europene. Deci am avut grijă să suplinim ceea ce nu s-a mai primit din străinătate", a explicat Florin Cîţu, întrebat despre scăderea investiţiilor străine directe.







De asemenea, el a menţionat că ar trebui să ţinem cont de faptul că în locul investiţiilor străine directe au fost atrase fonduri europene la un ritm istoric faţă de anul trecut.