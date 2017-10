Ministrul finanţelor Florin Georgescu îi strică ploile primarului Radu Mazăre

Ministrul finanțelor Florin Georgescu îi strică ploile primarului Radu Mazăre

Pornind de la constatările Curții de Conturi, ministrul finanțelor Florin Georgescu a inițiat un proiect de ordonanță de urgență prin care se introduc o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare. Una dintre ele are în vedere reducerea cheltuielilor cu avocații.Statul preferă avocații privațiCurtea de Conturi a constatat că, pentru aceeași activitate cu caracter juridic, instituțiile publice au efectuat atât cheltuieli cu personalul propriu de specialitate juridică, cât și cheltuieli cu firme de avocatură private. De cele mai multe ori, sumele încasate de acestea din urmă le egalează sau le depășesc pe cele alocate structurilor juridice proprii. Potrivit raportului pe 2008 - 2010 al Curții de Conturi, cele 408 entități supuse controlului au efectuat cheltuieli cu serviciile externe de avocatură în cuantum total de 317,9 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu funcționarea structurilor juridice proprii au fost în sumă de 274,6 milioane lei.Practica incriminată de Curtea de Conturi ca fiind o modalitate de irosire a banului public o regăsim și în numeroase entități din municipiul Constanța.Și-au găsit fraieriiCompania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța are 12 juriști în schemă. Cu toate acestea, pe timpul mandatului directorului general Andrei Popa s-a apelat cu foarte mare ușurință la serviciile caselor de avocatură, chiar și când era vorba de probleme simple, precum încheierea contractelor de închiriere a unor spații.Juriștii companiei erau nevoiți, de foarte multe ori, să pregătească sau să refacă documentația avocaților externi, întrucât aceștia nu cunoșteau specificul por-tuar. Di-viziunea muncii era cât se poate de… echitabilă: compartimentul juridic al CNAPMC făcea mai toată munca, avocații în-casau comisioanele. Potrivit informațiilor furnizate de sindicatul companiei, acestea se ridicau la 70 - 100 de euro pe oră.În urma schimbării conducerii CNAPMC, s-a pus capăt și acestei prac-tici păguboase. Sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2012, pentru serviciile de avocatură au fost reduse cu 75%. Asemenea servicii vor fi achiziționate doar în cazurile în care aparatul juridic propriu nu are competențele necesare.Confidențialitate pe bani publiciO situație asemănătoare întâlnim la Primăria Constanța. Conform organigramei instituției, aprobată prin HCLM nr. 37/2010, serviciul său juridic este deosebit de stufos, având nu mai puțin de 21 de posturi. Cu toate acestea, Primăria își permite să plătească din banii contribuabililor case de avocatură. Exemplul cel mai la îndemână este cel a Societății Civile de Avocați „Țucă, Zbârcea și asociații”, cu care instituția a încheiat un contract de reprezentare în procesul cu constructorul italian Fin.CO.GE.Ro.Potrivit unor surse neoficiale, Primăria plătește un comision de… 150 euro pentru fiecare oră de consultanță. Dacă suma este cea reală, rezultă că pentru o zi de muncă de 8 ore, casa de avocatură primește 1.200 euro. Câte zile de consultanță juridică se adună într-un proces care poate dura un an, trei, cinci? Întrebarea aceasta ar trebui să și-o pună, în primul rând, cel ce angajează o asemenea cheltuială.Ne-am adresat casei de avocatură „Țucă, Zbârcea și asociații”, considerând că aceasta nu are nimic de ascuns, mai ales când este vorba de servicii plătite din bani publici. Doamna Alina Pintică, din cadrul departamentului de marketing, a confirmat existența contractului de consultanță. Ea a explicat că societatea pe care o reprezintă a dat curs unui anunț publicat în ziarul „Telegraf” și a participat într-o competiție în care au depus oferte mai multe case de avocatură.În 26 septembrie 2011 a avut loc procedura de atribuire a contractului servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în vederea executării contractelor de conce-siune încheiate cu Fin.CO.GE.Ro. Co., iar comisia primăriei a de-semnat câștigătoare firma „Țucă, Zbârcea și asociații”.„Contractul încheiat cu primăria conține o clauză de confidențialitate. Noi trebuie să respectăm statutul profesiei de avocat. Primăria ar trebui să vă confirme sau să vă infirme suma respectivă” - a declarat Alina Pintică.Să explice primarul!Chiar așa este! Primarul Radu Mazăre este primul care ar trebui să le explice contribuabililor și alegătorilor de ce nu a apelat la serviciile aparatului juridic al instituției pe care o conduce, de ce e nevoie să cheltuiască banii publici angajând firme de avoca-tură private, în acest litigiu. Primarul Radu Mazăre ar trebui să facă public cu cât s-a angajat să plătească ora de consultanță, cât a plătit până acum și la ce valoare se va ridica factura totală a acestui proces, al cărui rezultat este imprevizibil.În baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, dar și al dreptului con-tribuabililor de a fi informați asupra modului în care sunt cheltuiți banii lor de către autorități, „Cuget Liber” îi solicită primarului Constanței să răspundă la toate aceste între- bări și să facă publice contractele și comisioanele plătite avoca- ților externi în timpul celor trei mandate ale sale.Le-a tăiat macaroanaRevenind la proiectul de OUG inițiat de ministrul finanțelor Florin Georgescu, trebuie arătat că încă de la primul articol se precizează că: „Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare“.Doar în situații temeinic jus-tificate, când aceste servicii nu pot fi asigurate de propriul personal de specialitate juridică, vor putea fi achiziționate servicii de această natură cu aprobarea Guvernului, a consiliilor județene și consiliilor locale.