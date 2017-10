Ministrul Finanţelor, anunţ despre EFECTELE Brexit-ului asupra României

Ministrul Finanțelor, anunț despre EFECTELE Brexit-ului asupra României

Ştire online publicată Duminică, 26 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Efectele Brexit-ului în economia românească nu vor fi imediate și nici îngrijorătoare, a declarat ministrul Finanțelor, Anca Dragu, la Realitatea TV.Ministrul de Finanțe a precizat că România are pârghiile necesare pentru a gestiona situația și nu se așteaptă la un impact semnificativ pe termen scurt din punct de vedere economic."Reacția de ieri a fost una imediată a piețelor financiare. Am văzut o volatilitate. În România a fost mai scăzută. România are rezerve valutare și rezerve de finanțare. Acoperim patru luni de finanțare. Această politică prudentă dă roade în cazul României", a declarat Anca Dragu.Ea a precizat că nici cei care au credite în lei nu au de ce să se teamă pentru că nu vor fi mișcări bruște în această zonă. Cât despre rezistența economiei la șocuri, Anca Dragu se arată optimistă."Pe termen mediu, anticipăm un impact moderat. Avem o creștere economică sustenabilă. Economia va face față șocurilor externe”, a precizat Dragu, la Realitatea TV.Pe de altă parte, ministrul Finanțelor crede că nici românii care lucrează în Marea Britanie nu au motive să-și facă probleme."Nu cred că va fi o schimbare imediată nici pentru românii care lucrează în Marea Britanie. Nu vor fi efecte peste noapte. Românii de afară sunt apreciați în domeniile în care lucrează și nu cred că angajatorii îi vor lăsa să plece", a mai spus ministrul, citat de realitatea.net