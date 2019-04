Ministrul Economiei: ”Avem aur mult. Îl vindem, îl ia Banca Națională, facem inele, ghiuluri”

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a susținut că, în această vară, va avea primele contracte pentru a începe redeschiderea mineritului în România.”Remin Baia Mare îi dau drumul. Acum câteva săptămâni au încercat unii să îi vândă sediul central care este în Baia Mare, o frumusețe. I-am oprit și nu vând nimic.Cupru Min – Lulescu – Moldomin va deveni a doua din Europa, ca metalurgie. Firma care va veni are condiția să facă metalurgie, vreo 200 și ceva de milioane. Atunci începem să contăm și noi în Europa. Mai am Băița și restul care sunt mai mici”, a precizat Bădălău într-o emisiune la TVR, potrivit Hotnews.Moldomin este vechea mină de cupru de la Moldova Nouă (județul Caraș-Severin).„Avem aur foarte mult. Îl vindem, îl ia Banca Națională, ne facem inele, ghiuluri”, a afirmat Bădălău, întrebat ce resurse de aur are România și cum pot fi acestea exploatate, scrie stirileprotv.ro