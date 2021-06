Ministrul economiei este adeptul listării companiilor de stat pe Bursă

În cadrul dezbaterilor, Claudiu Năsui - ministrul economiei a declarat:





„Avem foarte multe companii în subordinea Ministerului Economiei, multe nu sunt listabile, dar cred că trebuie să facem pași în direcția aceea. Iar în cazul puținelor companii listate, cred că trebuie să extindem puțin pachetul care este listat. Din păcate, suntem limitați de Legea 173/2020, a cărei modificare este încă blocată la Camera Deputaților. Am văzut cu toții cum listarea UiPath la Bursa din New York a fost un prilej de mândrie națională. De ce nu ar fi un subiect de mândrie națională când listăm la noi acasă, la Bursa de Valori București? Faptul că o companie se listează nu înseamnă că o pierdem. Acționarii vor fi tot români, fondurile tot din România. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România, vedem că această structură de proprietate contează foarte mult și pentru managementul companiei. Nu e suficient să dai indicatori de performanță și un mandat managerilor, trebuie să fie acolo și un interes activ pentru ca firma să meargă bine. Deci, soluția pentru companiile acestea este tocmai listarea, pentru că aduce un plus atât în ceea ce privește interesul activ în bunul mers al companiei, cât și transparența, pentru că piața de capital are reguli specifice, care fac ca managementul defectuos să fie mai greu”.





Provocările pieței de capital, strategia națională pentru dezvoltarea ei, oportunitatea listării la Bursă a companiilor de stat și modificările legislative necesare pentru îmbunătățirea funcționării pieței de capital au fost au fost principalele teme ale dezbaterii „Piața de capital din România – prezent și viitor”.