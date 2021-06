Ministrul Cristian Ghinea: „Comisia Europeană are o problemă cu sistemele foarte mari de apă”

„Din nou suntem într-o situație în care se vorbește mai mult pe surse decât direct. Am o relație bună cu domnul Oros. N-am niciun fel de problemă să publicăm toată corespondența dintre ministerele noastre. Aș fi vrut să am un alt plan, am încercat să ducem discuția către altă zonă. Vă dau un exemplu. A pune fotovoltaice peste canal nu-l face verde. N-are niciun fel de legătură. Au fost probleme de concept pe care le-am discutat cu domnul Oros și cu subordonații săi în mai multe discuții. Diferența de viziune era foarte mare”, a subliniat ministrul Ghinea. El a mai precizat că, Comisia are o problemă cu aceste sisteme foarte mari de irigații care risipesc foarte multă apă, în condițiile în care nu există un cadastru al apelor. „Nu știm exact pe fiecare bazin hidrografic câtă apă avem, câtă vrem s-o folosim pentru a produce energie electrică la baraje, câtă vrem să folosim pentru așezări urbane și rurale. Avem și prin PNRR și prin fonduri europene extinderea canalizărilor. Toată această apă trebuie să știm exact ce facem cu ea. Avem prin PNRR cadastrul apelor. De abia peste câțiva ani vom ști exact pe fiecare bazin hidrografic”, a mai spus ministrul Investiţiilor. Nevoia unui proiect naţional pentru irigaţii se poate face cu banii de la Ministerul Agriculturii, a concluzionat Ghinea.





Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat într-o emisiune de televiziune, de ce România a pierdut reconstrucţia sistemului de irigaţii prin PNRR şi ce anume a dus la neînțelegerile cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros.Ministrul Investiţiilor a spus că divergenţele au fost cauzate de diferențele „de viziune foarte mari” şi că nu a fost de acord cu planul întocmit de Ministerul Agriculturii, care a şi fost respins de Comisia Europeană.