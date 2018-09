Ministrul Agriculturii, Petre Daea: Programul "Tomate" a fost un succes pentru ţară

Ministrul Agriculturii, Petre Daea: Programul "Tomate" a fost un succes pentru țară

Peste 65.000 de tone de tomate timpurii au fost livrate pe piață în acest an, ceea ce ne arată că programul „Tomate” a fost un succes pentru țară, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adăugând că la ora actuală nu există un supermarket în România care să nu aibă cel puțin un sortiment de tomate din producție românească.„Programul de tomate este un succes pentru țară și pentru toți, pentru că anul acesta mai mult decât anul trecut ați putut vedea în piețe și în unitățile noastre de comercializare toate legumele, dar în mod deosebit tomatele. Dacă până acum un an de zile, sporadic sau deloc, vedeai în supermarketuri legume românești, anul acesta nu există un supermarket, din informațiile pe care le am, să nu aibă cel puțin un sortiment de tomate din producție românească, iar în piețe au fost peste tot. Are această ascensiune de la un an la altul, iar până acum au fost livrate 65.000 de tone de tomate timpurii pe piață”, a spus Petre Daea, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.Ministrul a precizat că sunt foarte mulți tineri care au accesat acest program de sprijinire a produselor deficitare, o parte dintre ei întorcându-se din străinătate să muncească în țară.„Din 16.000 de legumicultori înscriși, 10.296 sunt tineri, ceea ce înseamnă 64,3%, iar dintre aceștia 757 au venit acasă. Nu există vreun județ care să nu aibă un asemenea exemplu. Toate județele care au accesat Programul Tomate au tineri, cel puțin unul care a venit acasă. Cel mai puternic județ din acest punct de vedere este Oltul, care are 2.646 de tineri, din care 145 au venit acasă. Dolj, Galați și Buzău sunt județe, de asemenea, cu număr mare de tineri. Așa se face că suprafața de spații protejate a crescut de la peste 4.000 hectare în 2017, la 5.300 de hectare în acest an, iar producția ați văzut-o și ați simțit-o fiecare dintre dumneavoastră”, a subliniat șeful de la Agricultură.Din datele MADR, în primele 7 luni ale anului, 15.773 legumicultori au fost înscriși în programul de tomate în spații protejate, iar suprafața a depășit 5.344 hectare. În ciclul I 2018, care s-a terminat, circa 10.924 legumicultori au livrat peste 65.000 tone roșii pe piața internă, iar aceștia au primit 150,7 milioane lei, banii fiind deja achitați de către Ministerul Agriculturii. Pentru ciclul II sunt 4.549 legumicultori înscriși, din care 3.615 au început plantările.În 2017, suprafața de spații protejate a fost de 4.053 hectare, iar numărul legumicultorilor înscriși în program a fost de 11.705, circa 8.026 livrând pe piață internă 50.160 tone de tomate. Suma plătită către aceștia în anul 2017 a fost de 108,2 milioane de lei.Programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, cu ajutorul căruia producătorii agricoli din România sunt susținuți, se află în al doilea an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern de tomate proaspete din producția autohtonă începând cu luna mai și până în decembrie.Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1.000 de metri pătrați, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, dar și să valorifice o cantitate de tomate de cel puțin 2.000 de kilograme, dovedită cu documente justificative.