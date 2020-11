Ministrul Afacerilor Externe: România este angajată în susţinerea acordurilor de dezarmare nucleară

România continuă să fie angajată în proiectul unei lumi fără arme nucleare, a declarat, marţi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat, în acest sens, necesitatea negocierii cu bună-credinţă şi includerea în acest proces a statelor ce au asemenea arme, potrivit Agerpres.







Şeful diplomaţiei române a vorbit în deschiderea celei de-a 16-a Conferinţe anuale a NATO pe tema Controlului armamentelor, dezarmării şi neproliferării armelor de distrugere în masă, desfăşurată în format hibrid Bucureşti - în sistem videoconferinţă.







"Alături de aliaţii şi partenerii săi, România este complet angajată în susţinerea şi implementarea completă, în spiritul şi litera lor, a acordurilor de dezarmare şi de neproliferare nucleară. Aş vrea să reafirm puternica susţinere pentru Tratatul de Neproliferare Nucleară (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT). NPT este piatra de temelie a arhitecturii globale a dezarmamentului şi neproliferării nucleare", a arătat Aurescu.







În acest sens, el a amintit că anul acesta, la 5 martie, s-au împlinit 50 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului.







"NPT este un succes istoric şi continuă să reprezinte cea mai bună unealtă a noastră, în eforturile globale de a avea o lume fără arme nucleare, în concordanţă cu principiul securităţii pentru toţi. În acest al 50-lea an, trebuie să ne angajăm din nou să consolidăm NPT. Nu există o alternativă la acest Tratat. România continuă să fie angajată în proiectul unei lumi fără arme nucleare", a evidenţiat Aurescu.







"Atingerea unor rezultate tangibile în privinţa dezarmării nucleare înseamnă cooperare şi o evaluare prudentă şi lucidă a mediului internaţional de securitate. Interzicerea armelor nucleare fără implicarea statelor ce au arme nucleare nu este eficientă şi nu sporeşte securitatea şi stabilitatea internaţionale. O cale cu adevărat viabilă către dezarmarea nucleară ar trebui să se concentreze pe îmbunătăţirea contextului strategic, pentru un rezultat real şi de durată", a punctat ministrul.







Astfel, Aurescu a subliniat că "negocierile cu bună-credinţă pe tema controlului strategic al armamentelor sunt cheia pentru securitatea internaţională".







Totodată, Aurescu a vorbit de situaţia din prezent. "SUA au prezentat o propunere consistentă ca o bază pentru un nou început şi salut progresul făcut până acum. De asemenea, vedem ca potrivită şi o extindere a formatului, care să includă China", a mai spus ministrul român.