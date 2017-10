Miniştrii României ar avea curaj să-şi reabiliteze locuinţele cu credite garantate de stat?

Miniștrii României ar avea curaj să-și reabiliteze locuințele cu credite garantate de stat?

Guvernul a adoptat normele de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit. Astfel că, începând cu data de 2 august 2010, pentru finanțarea lucrărilor vor putea fi accesate credite cu garanție guvernamentală. Rupt de realitate Potrivit actului normativ, în cate-goria lucrărilor eligibile intră: l reabilitarea termică a anvelopei clădirii și a instalațiilor aferente l repararea, înlocuirea - achiziționarea cu montaj a centralei termice de bloc sau scară, respectiv a centralei termice aferente locuinței unifamiliale, precum și a instalațiilor aferente acesteia l introducerea unor sisteme alternative pentru asigurarea parțială sau totală a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat sau încălzire. Cine poate lua decizia de reabilitare termică a clădirilor de locuit? În cazul locuințelor unifamiliale – beneficiarii; în cazul asociațiilor de proprietari - adunarea generală a proprietarilor legal constituită, cu votul a minimum 90% din membrii acesteia. Pentru acordarea creditului, asociația de proprietari este eligibilă în cazul în care fiecare membru al său nu înregistrează mai mult de două rate scadente și neachitate la plata întreținerii în ultimele 3 luni calendaristice, anterioare evaluării eligibilității de către finanțator; proprietarul locuinței unifamiliale este eligibil dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente și neachitate la plata facturilor de utilități (iluminat, gaze naturale și apă - canal), în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilității. Lucrările de intervenție vor fi finanțate astfel: l din sursele proprii ale beneficiarilor, în cuantum de minimum 10% din valoarea de execuție l din credite bancare, în lei, cu garanție guvernamentală și cu dobândă subvenționată, contractate de beneficiari și garantate în procent de 100% de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), în numele și în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea de execuție a lucrărilor de intervenție. Conform OUG și normelor de aplicare, asociațiile de proprietari pot solicita sprijinul administrației pu-blice locale. Aceasta poate hotărî finanțarea în cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în devizul general, pentru: elaborarea documentației de proiectare pentru reabilitarea blocului de locuințe, și acoperirea contribuției asociației de proprietari de minimum 10% din valoarea de execuție a lucrărilor sau o cotă din aceasta. Guvernul pare să trăiască pe altă lume, nu în România. De unde să dea bani administrațiile locale pentru asemenea lucrări, când le-au fost reduse bugetele și sunt obligate să facă economii la toate capitolele? De ce a fost inclusă, în lege, o prevedere ce nu poate fi pusă în practică? Pentru a-i face pe oameni să se certe cu primarii și să-i acuze că nu vor să aplice actul normativ? Dosariada Potrivit normelor, expertiza tehnică, certificatul de performanță energetică și auditul energetic ale clădirii existente, documentația pentru autorizarea lucrărilor de intervenție, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și certificatul de performanță energetică a clădirii reabilitate termic se realizează prin grija beneficiarului, care trebuie să le achite din buzunarul propriu. Fiind vorba de garanții din partea statului, beneficiarii vor trebui să selecteze constructorul „în confor-mitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.” Ce înseamnă acest lucru? Simplu: publicitate, caiet de sarcini, comisie de licitație, organizarea licitației propriu-zise, contestații, comisie de contestații, judecată etc. Pe scurt: bani, efort, birocrație. Conform normelor, băncile finanțatoare vor fi selectate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din rândul celor care acceptă condițiile legii și cu care vor fi încheiate convenții de subvenționare a dobânzii. Băncile incluse în program vor acorda finanțări în lei, pe maxim 5 ani, cu o dobândă calculată astfel: dobânda ROBOR la 3 luni, la care se adaugă marja fixă de 1,5 - 2,5 % pe an, plus comisionul de gestiune datorat FNGCIMM. Pentru a accesa creditul subvenționat, beneficiarul îi va prezenta băncii finanțatoare o serie de documente, printre care: documentația tehnică în copie și hotărârea adunării generale a asociației de proprietari (acolo unde e cazul). „Avantajele acestui program constau în economii la factura de întreținere a oricărui cetățean, mai ales în lunile de iarnă, și susținerea domeniului construcțiilor” - a declarat premierul Emil Boc. El a precizat că, pentru acest an, guvernul pune la dispoziție 50 de milioane de euro pentru garantarea acestor credite, iar suma va putea fi suplimentată dacă vor exista solicitări în acest sens. Nu face fața cât te costă ața Trebuie spus că toate aceste condiționări și obligații ridică foarte mult costurile lucrărilor. În prezent, majoritatea lucrărilor de reabilitare a locuințelor (realizate fără sprijinul statului) sunt executate fără expertiză tehnică, fără audit energetic înainte și după, fără proiecte tehnice, fără aprobări sau avize, fără licitații și publicitate, fără alergătură și birocrație, fără TVA de 24%, fără facturi și cu muncitori plătiți la negru. În condițiile finanțării cu sprijinul statului, nu face fața cât te costă ața; lucrarea ajunge să fie de două, trei ori mai scumpă. Practic, OUG nr. 69/2010 și normele sale de aplicare nu reprezintă un sprijin nici pentru populație, nici pentru constructori. Efectul real este creșterea birocrației și al prețurilor lucrărilor de construcții. Când au aprobat aceste acte normative, membrii guvernului ar fi trebuit să se pună în locul unor simpli cetățeni. Dumneavoastră ce credeți, stimați cititori: locatarul Emil Boc ar fi ales calea birocratică și costisitoare propusă de OUG nr. 69/2010 sau ar fi dat dracului asemenea ajutor de stat și s-ar fi descurcat simplu și ieftin ca toată lumea?