Ministerul Turismului, referitor la SIET: Nu avem acces sub nicio formă la datele personale ale turiştilor

Ministerul Turismului, referitor la SIET: Nu avem acces sub nicio formă la datele personale ale turiștilor

În urma apariției în presă a unor informații referitoare la scrisoarea transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) de Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), MDRT a venit cu câteva lămuriri.În primul rând, potrivit reprezentanților MDRT, MInisterul nu are acces sub nicio formă la datele personale (de tipul nume, prenume, domiciliu, seria actului de identitate etc.) ale turiștilor cazați în structurile de primire turistică și înregistrați în Sistemul Integrat de Evidență a Turiștilor (SIET).MDRT are acces doar la datele statistice (de tipul numărul de turiști cazați într-o structură de primire turistică, câți sunt străini, din ce țări provin, câți sunt bărbați și câți sunt femei etc.) ale turiștilor cazați în structurile de primire turistică și înregistrați în SIET.„În ceea ce privește evidența turiștilor, SIET va conține exact aceleași date pe care le conține în prezent „Fișa de anunțare a sosirii și plecării turiștilor“, pe care fiecare turist o completează în momentul în care se cazează (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structurile de primire turistice). Singura diferență este că, prin SIET, aceste date vor fi disponibile în format electronic“, au subliniat reprezentanții Ministerului Turismului.De asemenea, potrivit MDRT, datele personale completate de turiști în „Fișa de anunțare a sosirii și plecării turiștilor“ vor fi disponibile, odată cu implementarea SIET, la fel cum sunt și în prezent, numai angajaților Ministerului Administrației și Internelor, așa cum prevede legislația în vigoare.„Referitor la scrisoarea adresată săptămâna trecută de Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), menționăm că proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structurile de primire turistice se află în dezbatere publică și că, în urma discuției cu reprezentanții FIHR, s-au identificat aspectele din textul proiectului care au iscat neînțelegeri și au fost reformulate pentru a fi și mai clare”, au mai precizat reprezentanții MDRT.