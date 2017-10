Ministerul IMM-urilor cere minuni de la tinerii debutanţi în afaceri

Ministerul IMM-urilor cere minuni de la tinerii debutanți în afaceri

În contextul în care numărul falimentelor și suspendărilor de activitate ale agenților economici crește exponențial, în această perioadă, Ministerul IMM-urilor încearcă să stimuleze tinerii întreprinzători să înființeze firme, printr-un nou proiect legislativ, aflat în dezbatere publică. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, numărul înmatriculărilor de noi societăți a scăzut dramatic, în acest an. Astfel, în primele opt luni din 2009, 40.124 de SRL-uri au fost înmatriculate la nivel național, cu aproape 50% mai puține decât în 2008, când numărul de SRL-uri noi era de aproape 71.000. La nivel local, situația este ceva mai bună: 1.933 de SRL-uri înmatriculate în perioada ianuarie - august 2009, față de 3.090 anul trecut. Legea privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, se referă la debutanții în afaceri, care doresc să-și deschidă o firmă starter cu capital social minim de 10 lei și care au până în 35 de ani. Micii întreprinzători vor beneficia de: // înregistrarea societății pe cale electronică, pentru scurtarea duratei de înființare; // scutirea de la plata impozitului pe profit în primii trei ani de activitate și, în mod excepțional, pentru o perioadă de încă doi ani, dacă firma înregistrează rezultate notabile (deschiderea de noi puncte de lucru, cel puțin șapte angajați cu vârstă cuprinsă între 18 - 35 ani); // scutirea de la plata impozitului pe salarii, pentru trei salariați, angajați pe durată nedeterminată, dintre tinerii cetățeni români debutanți în muncă sau șomeri, pentru un venit impozabil nominal egal cu salariul mediu brut pe economie; // scutirea de la plata oricăror obligații financiare aferente majorărilor de capital social; // acces gratuit la formele de instruire, informare și documentare în domeniul afacerilor, organizate de Ministerul IMM-urilor; // scutirea de la plata taxelor vamale comunitare pentru mijloacele fixe amortizabile care se importă și restituirea taxelor vamale pentru materiile prime necesare pentru fabricarea produselor proprii; // obținerea de credite garantate cu până la 90% de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Totuși, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească tânărul întreprinzător rămân restrictive. „Este o inițiativă benefică, însă nu cred că va exista o avalanșă de cereri, așa cum se arată în motivația ministerului. Condițiile sunt destul de greu de realizat, în momentul de față. Încasările bugetare nu vor suferi atât de mult de pe urma introducerii legii”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie și Navigație (CCINA) Constanța. Astfel, firma, pentru a avea acces la facilitățile oferite de stat, trebuie: // să nu aibă obligații de plată către organele statului, neîndeplinite, de mai mult de 45 zile; // să prezinte un plan financiar pe termen de cel puțin trei ani, întocmit de un expert financiar certificat și agreat de o entitate ce poate asigura finanțarea (bancă, instituție financiară nebancară, fond de garantare); // să reinvestească integral profi-tul realizat, astfel încât, la sfârșitul primilor trei ani de activitate, capitalul social să fie de cel puțin 5.000 euro, echivalent în lei. „Este destul de greu ca tânărul întreprinzător să respecte aceste condiții. În plus, dacă întreprinzătorul nu respectă condițiile, este obligat să restituie impozitele și taxele scutite, plus dobânda. Noi am cerut Ministerului IMM-urilor ca plafonul de 5.000 euro, capital social după primii trei ani, să fie redus. Este o diferență mult prea mare între capitalul social inițial, de cel puțin 10 lei, și cel după trei ani”, a mai spus Dănuț Jugănaru. În aceste condiții, proiectul de lege nu-i încurajează deloc pe tinerii doritori să-și înceapă o afacere nouă. Statul impune condiții aproape imposibil de realizat, pentru o firmă la început de drum, iar micii între-prinzători trebuie să găsească finanțare într-o piață în care investițiile sunt blocate, iar accesul la credite este foarte greu de obținut. Iar dacă debutantul în afaceri o dă în bară, statul îl îngroapă definitiv prin impunerea restituirii impozitelor scutite în anii anteriori.