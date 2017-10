Ministerul Finanţelor propune scumpirea carbuanţilor şi vieţii de zi cu zi

1

Soros,petrolul si teleormanenii

Ce tot plangeti "poporul si tara" ca vor intra intr-o criza fara precedent?Cine a votat PSD-ALDE? Cine a avut scorul de 45,5% in alegeri?"Poporul" daca se vaita , atunci au 2 variante : ori iese in strada si distruge acesta ciuma rosie ,ori rabda, strange cureaua si mananca programul de guvernare pe care l-au votat.Sa rupa cate o fila si sa o imparta seara la cina,ptr ca ceaslovul scris de penalii Valcov si Dragnea o sa le ajunga pana in 2020. Sa plang " poporul" ca o sa o duca rau inseamna sa-i plang de mila pe asistatii sociali,pe pomanagii si sarantocii care stau la mana in tinsa din 4 in 4 ani. Tudose este singurul vinovat de tot ceea ce se intampla, nu Dragnea,ptr ca el detine functia de PM, de "manager al Romaniei".Cand a ajuns la PM stia care este situatia si trebuia sa le puna termene si conditii celor doi penali Dragnea & Tariceanu,inainte sa accepte postul.El putea sa puna piciorul in prag de la inceput, sa taie elanul populist al celor doi si sa redreseze situatia economica, sau sa nu accepte postul de PM.Dar din pacate, avand si asta un caracter de bronz a cedat si acceptat sa fie pe post de sluga nu de manager.Culmea este ca fostul PM,Grindeanu l-a avertizat public pe Tudose sa aiba grija cu "prietenia " lui Dragnea . Cat despre lache flausat de la finante, Misa, ce pot spune?O sluga credincioasa a penalului din Teleorman.Daca-i spune "N.M. Siseanu din Alexandria" sa se arunce pe fereastra ministerului si sa zboare ,domn Misa asta va face.Pe asta daca-l dai afara de la stat si-l trimiti in mediul privat moare, atat este de handicapat. PS.Dupa ce preturile vor exploda ,iar o sa vina Penalul dinTeleorman la emisiunea Lingaului de Gadea, sa se vaite ca Soros cu ONG-urile lui a falimentat economia.Ca Soros iar il vaneaza cu ajutorul DNA-ului si SRI-ului pe Brazilianul din Teleorman. Parca vad ca Lingaul si Penalul o sa faca si un film:Soros,petrolul si teleormanenii