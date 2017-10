Ministerul Finanţelor a confirmat: microîntreprinderile vor plăti impozite de 16%

Vești proaste pentru micii întrepreprinzători!

Ministerul Finanțelor a confirmat: microîntreprinderile vor plăti impozite de 16%

Ministerul Finanțelor a confirmat într-un comunicat de presă desființarea impozitului pentru microîntreprinderi de 3% și obligația acestora de a plăti din 2010 impozitul pe profit de 16%. Puținele microîntreprinderi locale care au rezistat anului de criză 2009 nu văd bine această măsură, administratorii gândindu-se chiar să renunțe la afacere. Decizia este una previzibilă, zvonurile conform cărora impozitul pentru microîntreprinderi nu va mai fi aplicat din 2010 existând de anul trecut. Astfel, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Finanțelor, „sistemul de impozitare pentru microîntreprinderi, a avut o aplicabilitate limitată în timp, respectiv până la 31 decembrie 2009. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile care până la data de 31 decembrie 2009 au aplicat prevederile Titlului IV din Codul fiscal (n.r. au plătit impozitul pentru microîntre-prinderi), vor intra în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe profit.” „Până la urmă nu e mare nenorocire. Măcar de-ar avea firmele profit. Ideea e că cele mai multe nu au profit, iar impozitul e calculat din foarte puțin sau deloc. Sigur, dacă ar fi existat bună credință din partea autorităților, decizia de aplicare a impozitării pentru microîntreprinderi ar fi fost prelungită”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Micii întreprinzători constănțeni consideră desființarea impozitului pentru microîntreprinderi drept o decizie care nu face decât să adâncească criza din sector. „Este o decizie proastă. Cel mai probabil am să închid firma. Am doi angajați și vor să-mi ia și pielea de pe mine. Dacă asta au vrut, asta facem. Eu de-abia reușesc să strâng banii pentru impozitul de 3%”, a explicat Viorel Ion, administrator la o firmă care se ocupă cu intermedierea în comerțul de mașini. „Pe noi ne afectează destul de mult. Cheltuielile suportate sunt mici, noi facem mai multă muncă intelectuală. Criza nu ne-a afectat așa de serios, fiind nevoie permanent de service-ul IT. Sigur, a existat o scă-dere a cifrei de afaceri. Însă, trebuie să mergem înainte și cu impozit pe microîntreprindere și fără. Avem contracte de finalizat”, a afirmat Mihai Dragomir, director la o întreprindere care se ocupă cu service-ul IT. Și firmele din industria alimentară suferă de pe urma deciziei. „Eu am program sezonier și situația este mai dificilă la mine. Practic, fac profit doar în timpul sezonului estival. În restul lunilor, lucrez pe pierdere. Dacă voi plăti impozitul pe profit, nu voi mai avea posibilitatea să fac niciun fel de investiții. Din punctul meu de vedere, pentru a reuși să supraviețuiesc și în aceste condiții, impozitul pe profit ar trebui evaluat anual, nu trimestrial cum este acum”, a spus Aurelian Benghia, administrator la o întreprindere care are ca activitate fabricarea produselor proaspete de patiserie.