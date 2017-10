Ministerul Economiei va privatiza Şantierul Naval Mangalia

Ministerul Economiei va privatiza Șantierul Naval Mangalia

România va relua procesul de privatizare. Participațiile minoritare ale statului în companiile deja privatizate - așa-numitele pachete de acțiuni reziduale - vor fi vândute pe bursă. Metoda este nu doar transparentă, dar va fi și eficientă. Ani la rând, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului n-a reușit să scape de ele. De ce? Pentru că licitațiile organizate avansau prețuri de pornire neatractive, în discordanță totală cu realitatea, după cum a demonstrat cu date concrete ziarul „Cuget Liber”. Iată un exemplu edificator. La SC Ostrovit, din județul Constanța, care are ca obiect de activitate cultivarea strugurilor, AVAS deține 195.128 de acțiuni, reprezentând 7,4487% din capitalul social subscris și vărsat de 6.549.080 lei. În a doua jumătate a anului trecut, AVAS a încercat să vândă pachetul de acțiuni în cadrul unei licitații cu strigare. Prețul de pornire, de 2,50 lei pe acțiune, respectiv 4.509.559,98 lei pentru întregul pachet, era total exagerat, dacă ținem cont că reprezenta 68,85% din capitalul social al companiei, că România se afla în plină criză și că un pachet de 7,4487% din acțiuni nu-i conferă nicio putere investitorului în cadrul societății. Evident, licitația a eșuat. Acest exemplu și altele asemenea demonstrează că AVAS nu intenționa de fapt să vândă, pentru că fiecare nouă privatizare o apropia de momentul decesului. După cum se știe, fostul FPS, actualul AVAS, avea sarcina să încheie procesul privatizării într-un interval de 10 ani de la înființare și să se autodesființeze. Termenul a fost depășit de mult. Rămâne de văzut dacă spiritul de conservare al birocraților din AVAS va fi mai puternic decât voința Guvernului Boc și va frâna privatizările pe bursă. O altă direcție de acțiune vizează privatizarea companiilor la care statul este acționar majoritar. Ministerul Economiei intenționează să demareze procedurile pentru vânzarea unităților aflate în coordonarea sa, respectiv Avioane Craiova, IOR, Șantierul Naval Mangalia, Cuprumin și Moldomin Moldova Nouă, a anunțat ministrul Adriean Videanu. *** Șantierul Naval Mangalia a luat ființă în 1956, iar până în anul 2000 a funcționat în subordinea Ministerului Apărării. La scurt timp după trecerea la Ministerul Industriei, a început criza, care s-a acutizat după preluarea companiei de către AVAS. Veniturile au scăzut de la 2,655 milioane de dolari, în 2004, la 1,574 milioane de dolari, în 2007, iar fiecare an s-a încheiat cu un bilanț negativ: în 2004 - minus 292,67 mii de dolari, în 2005 - minus 730,73 mii de dolari, în 2006 - minus 325,06 mii de dolari, iar în 2007 - minus 383,79 mii de dolari. Volumul cumulat al pierderilor aproape că egalase capitalul social al companiei, de 5.276.010 lei. Au existat câteva tentative de privatizare, în stilul binecunoscut al AVAS, care evident au eșuat. La sfârșitul lui 2008, când puțini mai credeau că Șantierul Naval Mangalia va fi salvat de la faliment, s-a ajuns la soluția asocierii în participațiune cu firma germană Lürssen Lar Investment GmbH, parte a Grupului Lürssen. Șantierul a încheiat anul 2008 cu o pierdere de 5.180.606 lei și datorii de 11.433.163 lei. Sub Guvernul Boc, compania a trecut, de la AVAS, înapoi la Ministerul Economiei, odată cu multe alte societăți comerciale aflate în pragul dezastrului.