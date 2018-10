Mimând respectarea Legii 544 din 2001

Ministerul Apărării ocolește întrebările ziarului "Cuget Liber", privind Proiectul "corveta multifuncțională"

În ediția din data de 10 septembrie 2018, a ziarului „Cuget Liber”, am publicat articolul „Proiectul «corveta multifuncțională» e o afacere cu dedicație?”Arătam că o serie de fapte ridică mari semne de îndoială în privința corectitudinii organizării procedurii de selecție pentru încredințarea contractului de 1,6 miliarde de euro și dau loc suspiciunii că rezultatul ei ar putea să fie prestabilit. Astfel:1. În timpul Guvernului Cioloș, a existat o tentativă de încredințare directă a contractului către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV;2. În seara de 10 ianuarie 2018, premierul Mihai Tudose a dezvăluit intenția statului român de a prelua controlul asupra companiei Daewoo – Mangalia Heavy Industries și de a-i încredința construcția navelor militare;3. Pe data de 23 iulie 2018, Ministerul Economiei a anunțat că preluarea companiei Daewoo - Mangalia Heavy Industries a fost finalizată, aceasta urmând să se numească Damen Shipyard Mangalia. Statul român, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, a devenit acționar majoritar cu 51% din acțiuni, în timp ce partenerul olandez Damen Shipyards Group deține 49% din acțiuni controlul operațional. Întreaga operațiune a avut la bază o manoperă lipsită de transparență, care trezește numeroase suspiciuni;4. Pentru a-i putea încredința companiei Damen conducerea operativă la fosta Daewoo – Mangalia, Guvernul Dăncilă a adoptat, pe 17 iulie 2018, OUG nr. 73. Actul normativ, a cărui constituționalitate este pusă sub semnul întrebării de mass-media, îi permite nou înființatei companii Damen Shipyard Mangalia să evite constrângerile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;5. Asocierea dintre partea română și Damen a fost finalizată în luna iulie 2018, deci în plin proces de desemnare a companiei căreia i se va încredința contractul de 1,6 miliarde de euro. Prin această asociere, statul român a intrat, practic, în competiție, alături de Damen, provocând un conflict de interese.Îmi exprimam îndoiala că organizatorii competiției vor rezista tentației de a-i atribui companiei Damen contractul, aceasta fiind de-acum partenerul statului român în compania mixtă din Mangalia.În finalul articolului, solicitam să ni se spună ce măsuri au luat Guvernul României și instituțiile sale pentru a asigura transparența deplină a procedurii de selecție, astfel încât să nu existe niciun dubiu asupra corectitudinii și legalității sale?★ ★ ★Pe data de 11 septembrie, am solicitat mai multor instituții să răspundă la întrebările și suspiciunile prezentate în articol, respectiv: prim-ministrului României, secretariatului general al Ministerului Apărării Naționale, Direcției de informare și relații publice a MApN, șefului Statului Major al Apărării, Departamentului pentru armamente din cadrul MApN, Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor din cadrul MApN, directorului general, Direcției economice și celei de export a companiei Romtehnica, organizatoarea competiției.După mai bine de o lună, pe 17 octombrie 2018, MApN, prin Biroul de presă, mi-a trimis următorul răspuns: „Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă transmitem următoarele informații: Procedura de atribuire prevăzută de H.G. nr. 48/2018 stabilește circumstanțele și condițiile de desfășurare, care obligă furnizorii să construiască și să doteze cele 4 corvete multifuncționale într-un șantier naval din România.Caracterul competitiv și transparent al procedurii este determinat de similitudinea acesteia cu o procedură de dialog competitiv, la care sunt invitați să participe toți ofertanții calificați în etapa de dialog.Toate detaliile cu privire la modul de desfășurare a procedurii specifice sunt aduse la cunoștință operatorilor economici calificați, iar principiul transparenței procedurii este asigurat prin corespondența permanentă cu aceștia. Autoritatea contractantă nu intenționează să altereze sau să lezeze în niciun fel interesul candidaților calificați în etapa de dialog, prin publicarea numelor acestora, sau a soluțiilor tehnice prezentate. Informațiile de interes public, cu privire la procedura de atribuire a acordului-cadru de furnizare a produsului Corvetă multifuncțională, vor putea fi puse la dispoziția publicului larg după finalizarea competiției”.După cum se poate observa, MApN ocolește întrebările și suspiciunile prezentate în articol. Instituția nu a răspuns solicitării noastre de a informa opinia publică asupra măsurilor pe care Guvernul României și instituțiile sale le-au luat pentru a asigura transparența deplină a procedurii de selecție. Corespondența permanentă cu ofertanții calificați în etapa de dialog nu este nici pe departe suficientă pentru a asigura transparența deplină a procedurii. Trebuie să existe proceduri clare, riguros respectate, care să le garanteze ofertanților că procesul de atribuire nu a fost alterat prin practici obscure.În plus, MApN evită să lămurească opinia publică în privința conflictului de interese în care se află statul român. El este, în același timp, organizator al competiției de atribuire a contractului, dar și asociat al olandezilor de la Damen, în cadrul companiei Damen Shipyard Mangalia.Stimați cititori, răspunzând întrebărilor mele, MApN nu a făcut altceva decât să îndeplinească formal obligația prevăzută de Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În fapt, a mimat actul de informare a opiniei publice asupra unei probleme de interes național și continental.Cabinetul prim-ministrului Viorica Dăncilă și Ministerul Economiei nu s-au obosit să-mi răspundă, sfidând Legea 544 din 2001.