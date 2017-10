Ministerul alegerilor neinspirate

De câteva zile circulă vestea că sloganul turistic al României, „land of choice”, a fost inspirat de un articol de promovare a turismului croat, intitulat… „Croatia, land of choice”. Eh, România are un istoric impresionant în acest sport extrem - plagiatul -, reușind să capete recunoaștere la nivel internațional prin operele unor maeștri ca Marius Moga, Costi Ioniță sau… (aici aș înșira circa 90% dintre așa-zișii artiști români, dar mi-e că se supără groupie-șii Iris). Chiar nu contează cum a fost realizat brandul turistic al României. Că l-au furat de pe contul de hi5 al unei pițipoance, că au căutat pe Google sau că au făcut brainstorming într-un club de fițe, e irelevant. Problema e că nu se potrivește cu ce avem de oferit. România este o țară săracă, într-o regiune săracă. Sunt prea puține alegeri viabile aici. Va mai dura mult până când scheletul turistic al țării nu va mai suferi de lipsă de calciu. Pe moment, s-ar fi potrivit mai bine vechiul slogan, „Simply surprising”, pentru că e o experiență imprevizibilă să vizitezi România. Poți fi surprins de locuri frumoase, de locuri mizerabile, poți da peste oameni care te hrănesc și îți aduc lăutari la cină sau peste niște hoți la drumul mare, poți să cazi într-o groapă din mijlocul șoselei și să mori, pot să te omoare chiar și niște câini sau poți să te simți bine, cu bani puțini. Croații au mai multe de oferit, ce-i drept, așa că poate ar fi fost cazul să pună copyright pe „land of choice”. Până la urmă, nu vorbim aici de brandul oficial al acestei țări. Pe site-ul comisiei croate de turism, mesajul este „Croația, Mediterana ca pe vremuri”. „Land of choice” nu este decât titlul unui articol de promovare, scris de un jurnalist englez, pe baza declarațiilor unei reprezentante a Croației la Londra. E ca și cum mi-aș promova eu firma de bodyguarzi cu sloganul „Zidul” și aș fi acuzat că plagiez trupa Pink Floyd. Oricum, vom avea în curând un slogan nou, chiar și un imn al țării, tot e bine. Așa că poate ar fi fost mai inspirat brandul „land of change”, cât să se vadă că încercăm și noi să facem o treabă pe aici. Și să nu uit, am auzit că ministerul nostru de resort a fost acuzat (dacă putem spune așa) de tactici fine de promovare, mai exact că ar fi ales „land of choice” tocmai pentru a stârni discuții și a aduce țara noastră în centrul atenției. Bine gândit, zic eu, deși nu cred că a fost cazul.