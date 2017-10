Ministerul Agriculturii vrea o suplimentare pentru programul de reconversie-replantare la vie

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Daniel Constantin, a declarat astăzi că România se află în negocieri cu Comisia Europeană pentru suplimentarea cu 5 - 6 milioane de euro pe an a fondurilor alocate sectorului de reconversie și replantare la vie, scrie Agepres.„Ne-am dezvoltat foarte bine podgoriile, cramele, acum suntem în faza de a începe să exportăm. Încă mai avem foarte multe lucruri de făcut, de aceea eu am insistat să prelungim programul de reconversie-replantare la vie. Am avut cinci ani de zile 42 de milioane de euro, pe care i-am investit în reconversie-replantare la vie și avem promisiunea că și în următorii ani, până în 2018, vom avea aceeași sumă, dacă nu chiar ceva mai mare. Chiar în aceste zile discutăm la Comisia Europeană, la nivelul Consiliului UE, pentru a obține o suplimentare față ce cei 42 milioane de euro și avem toate șansele să obținem lucrul acesta. O suplimentare cu 5 - 6 milioane de euro pe an înseamnă foarte mult. Înseamnă pe următorii cinci ani 25 - 30 de milioane de euro”, a precizat Daniel Constantin, potrivit Agerpres.