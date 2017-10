Ministerul Agriculturii pregăteşte un proiect pentru un nou sistem de irigaţii

Ministerul Agriculturii pregătește un proiect pentru un nou sistem de irigații

Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu a anunțat că pregătește un proiect pentru un sistem integrat de irigații, care va fi finalizat în martie 2010. Noul sistem de irigații va ține cont de o serie de factori climatici, precum încălzirea globală și schimbările climatice. „Sistemul actual e depășit. Pompele de fabricație rusească din ’60 trebuie schimbate. Plus că sunt costuri mari, să ridici de la 100 metri, să pompezi apa pe platforme din Dunăre. Trebuie regândit totul, pe suprafețe, pe proprietăți, e foarte complicat. Altfel, vom avea aceeași situa-ție, vom depinde numai de ce vine de sus și oricât am vrea noi să ne certăm cu norii, oricât am vrea noi să îi îmblânzim, ei au traseul lor”, a declarat Ilie Sârbu.