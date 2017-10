Ministerul Agriculturii oferă un milion de euro pentru modernizarea exploataţiilor

Ministerul Agriculturii oferă un milion de euro pentru modernizarea exploatațiilor

Ministerul Agriculturii va pune la dispoziția fermierilor, în cursul acestui an, o nouă măsură de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Potrivit proiectului, măsura 121 are în vedere „Modernizarea exploatațiilor agricole” și are ca obiectiv general creșterea competitivității sectorului agricol prin introducerea și dezvoltarea de tehnologii noi, diversificarea producției, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare, creșterea veniturilor exploatațiilor agricole și sprijinirea membrilor grupurilor de producători. Bugetul total de care dispune măsura este de 991.827.895 de euro, din care contribuția Guvernului României este de 20%, iar a Uniunii Europene de 80%. Banii se acordă pentru construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de ferma, a infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, a fermelor de taurine pentru producția de lapte care se încadrează în sistemul european al cotei de lapte, a serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat sau pentru înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni. De asemenea, banii mai pot fi folosiți la înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști și la achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție, precum și pentru investițiile necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică. În ceea ce privește sumele acordate fermierilor, pentru perioada 2007-2009, Valoarea maximă a cofinanțării publice este de un milion de euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50%, astfel încât valoarea maximă eligibilă a unui proiect să nu depășească două milioane de euro. În cazul proiectelor care include și investiții pentru producerea și utilizarea energiilor regenerabile, valoarea maximă a cofinanțării se majorează cu 500.000 de euro, în timp ce în cazurile în care proiectele sunt elaborate de grupuri de producători valoarea maximă a cofinanțării se majorează cu un milion de euro față de suma inițială. Pentru perioada 2008-2013, valoarea maximă a cofinanțării publice este de 800.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. De asemenea, la fel ca și în cazul perioadei 2007-2009, în fiecare situație în parte, sumele maxime ale cofinanțării se majorează cu 400.000 euro, respectiv 800.000 euro.