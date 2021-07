Ministerul Agriculturii a solicitat suplimentarea fondurilor la rectificarea bugetară

Ministerul Agriculturii a solicitat 4,6 miliarde de lei credite de angajament şi 3,5 miliarde de lei credite bugetare la rectificarea din august, a anunţat, marţi, ministrul Adrian Oros în cadrul unei conferinţe de presă. Numai pentru plata pagubelor culturilor înfiinţate în primăvara anului 2020 afectate de secetă au fost cerute 1,8 miliarde de lei. „Noi am cerut şi am fundamentat şi am trimis săptămâna trecută către Ministerul Finanţelor sumele necesare pentru a fi suplimentate la rectificarea bugetară, atât credite de angajament cât şi credite bugetare. Şi aici am cerut atât pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, dar şi în sectorul zootehnic, pentru reducerea accizei la motorină pentru trimestrul II şi III, sumele necesare obligaţiilor de plată pentru titlurile executorii în sarcina APIA, schemele de ajutor de stat pentru menţinerea şi înfiinţarea registrelor genealogice. Avem nevoie pentru cele două programe de reproducţie pentru suine şi incubaţie şi creştere în sectorul avicol”, a declarat ministrul Agriculturii. De asemenea, au mai fost solicitate fonduri şi pentru sistemul naţional antigrindină în valoare de 32 de milioane de lei. El a menţionat că acestea sunt nevoile ministerului, dar încă nu ştie care sunt posibilităţile şi sumele disponibile, mai ales că fiecare minister va cere pentru tot ceea ce consideră că este necesar.