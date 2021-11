Ministerul Agriculturii a primit o alocare suplimentară pentru motorină

Aşa cum declara noul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la a doua rectificare bugetară pe 2021, ministerul pe care îl păstoreşte a primit o alocare suplimentară de 204 milioane lei pentru acordarea subvenţiei necesară asigurării motorinei în agricultură. „Cel mai important lucru pentru Ministerul Agriculturii este să asigurăm la rectificarea bugetară necesarul pentru plata subvenţiilor la motorină şi în zootehnie, pentru ameliorare, şi tot ce mai avem nevoie în acest sector. Proiectul de rectificare bugetară arată o neperformanţă în atragerea banilor europeni din partea AFIR, pentru că suma este dezangajată de la AFIR. Eu le-am atras atenţia încă de anul trecut, la audierea pe bugetul de stat pe anul 2021, că şi-au pus un obiectiv mult prea înalt şi nu-l vor atinge, pentru că ştiam foarte bine AFIR, ştiam ce capacitate instituţională are şi ştiam ce incapacitate managerială are. De acolo s-a dezangajat suma. În schimb, ceea ce am solicitat de la Ministerul Finanţelor este să ne suplimenteze întreaga valoare pe capitolul de subvenţii astfel încât să plătim motorina şi subvenţiile în zootehnie. Acesta este primul pas", a spus Adrian Chesnoiu. Dar în proiectul de buget rectificat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are tăiate 2,314 miliarde de lei, reprezentând credite bugetare, adică bani necheltuiţi din cauza întârzierilor în implementarea unor proiecte. „Este rușinos că suma de aproximativ 2,3 miliarde de lei rămâne necheltuită ca urmare a întârzierilor în implementarea acțiunilor aferente perioadei de tranziție 2022-2023. Sunt bani care ar fi trebuit investiți în agricultura românească și care, din păcate, nu au fost alocați eficient. Pentru că timpul rămas până la sfârșitul anului este prea scurt pentru a putea fi cheltuite, aceste fonduri vor merge prin rectificarea bugetară pentru susținerea altor măsuri urgente pentru români”, a mai spus ministrul. El a dat asigurări că bugetul Agriculturii pentru 2022 va fi unul consistent, iar toţi banii vor fi utilizaţi pentru susţinerea fermierilor români şi a produselor româneşti.