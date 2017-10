Milioane de acţionari ai SIF-urilor au ajuns datori la stat, fără a încasa vreun leu din dividende

Milioane de acționari ai SIF-urilor au ajuns datori la stat, fără a încasa vreun leu din dividende

„În 2013 – se arată într-un comunicat de presă - , mai multe milioane de romani au fost puși în fata unui nou paradox fiscal: pentru simplu fapt că au statut de acționar la un SIF, care a repartizat dividende, sunt datori cu 44 lei către Casa Asigurărilor de Sănătate. O plată pe care nici nu știu că o au de făcut, pentru o suma pe care cei mai mulți dintre ei nu au încasat-o și nici nu știu că o au de încasat! ARSIT a fost sesizată, recent, în legătură cu aplicarea CASS asupra veniturilor din dividende asupra acelora care au calitatea de acționar la cele 5 societăți de investiții financiare, obținută prin programele de privatizare în masa. Deținerile de acțiuni dobândite prin aceste programe sunt foarte mici, iar conform datelor furnizate de SIF Moldova, există circa 5,5 milioane de acționari care au dreptul la un dividend net în valoare de sub 5 lei/acționar în 2013! Pentru aceste dividende, indiferent la cât se cifrează ele per acționar, SIF-urile au obligația de a plăti la buget impozitul pentru venituri, indiferent daca sumele respective sunt plătite efectiv acționarilor sau nu. Acționarii, la rândul lor, au de asemenea de achitat taxe în consecință, indiferent daca si-au încasat sau nu dividendele. Ca urmare, în 2013 ANAF a transmis în consecință informațiile către casele de sănătate, iar acei acționari pentru care venitul din dividende era venit unic au primit decizii de impunere din oficiu, expediate de CNAS, pentru CASS aferent acestor venituri. Chiar și în cazul unui venit sub 5 lei, calculul se face, însă, la un salariu minim pe economie lunar. Deciziile de impunere stabileau debite de plată, dar și dobânzi și penalități pentru neplata acestora la timp. Așa se face că un număr semnificativ de români au de plata, în 2013, un impozit de 44 lei, pentru o sumă de 5 lei pe care e posibil să nu o fi încasat. În consecință, ARSIT a trimis o scrisoare către ANAF, sesizând aspectele mai sus menționate și a solicitat anularea deciziilor de impunere din oficiu emise de casele de sănătate și reanalizarea acestora, precum și o modificare legislativă. De asemenea, pentru a avea o imagine cât mai exactă asupra numărului de persoane care se află în aceasta situație în 2013 în România, ARSIT a adresat, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații publice, o cerere și către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv casele județene de sănătate.”Până la această oră ARSIT nu a primit niciun răspuns la solicitările transmise instituțiilor statului.