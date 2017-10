Mii de firme ar putea intra în blocaj la începutul anului. "Asta înseamnă faliment curat"

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România solicită din nou Guvernului să regândească de urgență sistemul de autorizare a activităților comerciale și cere un termen de conformare de un an, pe fondul blocajului creat la nivelul autorităților locale privind emiterea sau reînnoirea autorizațiilor.„Pentru mii de firme blocajul actual înseamnă faliment curat, efectul asupra populației și asupra economiei țării fiind devastator, pe termen lung. Solicităm încă o dată Guvernului și în mod principal vicepremierului Vasile Dâncu constituirea de urgență a grupului interministerial pentru modernizarea administrației, la care de altfel acesta a făcut referiri dese în ultima perioadă, iar pe agenda acestuia să figureze ca temă prioritară regândirea sistemului de autorizare a activităților comerciale, care pe lângă faptul că este complex, a devenit mult prea complicat și, mai ales, mare consumator de timp”, a declarat într-un comunicat Delia Nica, directorul executiv al AMRCR.Organizația estimează că, de la 1 ianuarie 2016, activitatea unui număr însemnat de agenți comerciali va fi temporar blocată și sute de mii de locuri de muncă vor fi puse sub semnul întrebării, ca efect al blocajului creat.Demersul AMRCR este susținut și de alte asociații, precum Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor (HORA), Coaliția pentru Dezvoltarea României, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Asociația Comercianților din Centrul Istoric București (ACCIB), SKAL International Bucharest, care au adresat în urmă cu câteva zile o scrisoare deschisă Guvernului în acest sens.AMRCR apreciază că soluția ar fi acordarea unui termen de conformare de 12 luni acelor agenți economici care nu intră sub incidența condițiilor de suspendare a activității prevăzute de H.G. 915/ 2015 privind criteriile pentru oprirea funcționării sau utilizării clădirilor dacă se încalcă securitatea la incendiu.