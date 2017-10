Mihai Daraban scoate în mod oficial politica din Camera de Comerţ

1

Da Da Da

Care mediu de afaceri au promovat în atâția ani? Târgul de zdrențe și bulendre din Mamaia în parteneriat cu ”profesioniștii” ceilalți de la CJC? La concret, locuri de muncă, investiții în oraș sau în județ, inițiative legislative locale, etc. etc. etc. Ce a făcut concret CCINA?! Vreun rezultat palpabil, ceva? Știe cineva?