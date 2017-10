Mihai Daraban recomandă modelul american de finanţare a companiilor

Mihai Daraban recomandă modelul american de finanțare a companiilor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a fost joi, 24 septembrie 2015, gazda evenimentului „Romania Investor Days”, organizat de Bursa de Valori București (BVB). Ajuns la a doua ediție, evenimentul și-a propus să faciliteze întâlniri „unul la unu” între investitori și principalele companii listate la BVB, iar discuțiile din deschidere s-au axat pe economia României și trendurile macro-economice, următorii pași pentru dezvoltarea pieței de capital din România și perspectivele de creștere și investiții de succes.Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a evidențiat în discursul său din deschiderea conferinței buna cooperare cu Bursa de Valori București. „Avem, poate, același target - să-i facem pe oamenii de afaceri să conștientizeze cât de importantă este listarea unei companii la Bursă pentru că sistemul bancar din România nu sprijină foarte mult mediul de afaceri. Poate modelul american, cu 80% finanțare din piața de capital și doar 20% de la bănci ar trebui să fie un exemplu pentru noi și chiar și pentru întreaga Europă”, a declarat președintele CCIR.Daraban a susținut că principalul obiectiv al CCIR este de a susține capitalul autohton care este destul de precar: „Vorbim despre 886 de companii care au venitul anual între 10 și 20 de milioane de euro, 397 de companii cu venit de la 20 de milioane de euro și până la 50 de milioane de euro, 89 de companii cu venit între 50 și 100 de milioane de euro și doar 88 de companii cu venituri anuale de peste 100 de milioane de euro”.Președintele BVB, Lucian Anghel, a declarat că „acest gen de eveniment este extrem de folositor pentru ca piața de capital din România să sublinieze câteva dintre realizări despre care pot să spun că au un potențial interesant”. „Este important să evidențiem, mai ales investitorilor străini, plaja mare de dividende pe care o are de oferit piața de capital românească. În ultimii 3 ani, am înregistrat o creștere a pieței de capital, ca procent din PIB, cu 4 puncte procentuale”, a continuat dl. Anghel.Directorul General al BVB, Ludwik Sobolewski, a susținut că este necesară în România o alianță puternică, susținătoare a dezvoltării pieței financiare: „Trebuie să stabilim premisele necesare dezvoltării antreprenorilor și investitorilor. Avem nevoie de parteneri din mediul de afaceri și Camera de Comerț și Industrie a României are unii dintre cei mai buni candidați pentru o astfel de alianță. (…) Trebuie să accelerăm lucrurile și trebuie să consolidăm această alianță dacă vrem o piață de capital modernă și bine dezvoltată”.Deschiderea oficială a fost marcată totodată și de intervenția Viceguvernatorului BNR, Bogdan Olteanu, care a prezentat tendințele de evoluție a inflației și a creșterii economice, benefice, de altfel, pentru dezvoltarea pieței de capital.Evenimentul a continuat cu prezentările companiilor listate la BVB și cu întâlnirile dintre acestea.