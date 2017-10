Mihai Daraban le cere oamenilor de afaceri români să aibă spirit de conquistadori

Gala Topului Național al Firmelor din România. În seara de 5 noiembrie 2015, la Complexul Expozițional Romexpo, Pavilion C2-C3, a avut loc Gala Topului Național al Firmelor din România. Sistemul cameral a premiat performanța economică, spiritul antreprenorial, curajul de a inova și de a investi în inovare, comportamentul etic în afaceri, toate acestea fiind criteriile luate în calcul în realizarea clasamentului. Topul Național al Firmelor din România este singurul clasament al companiilor care se supune rigorilor legii și unei metodologii complexe, implementate unitar de sistemul camerelor de comerț și industrie din țara noastră.În deschiderea festivității, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a rostit următorul discurs:„Bună seara,Domnule Consilier Prezidențial, domnilor Ambasadori, domnilor Secretari de Stat, stimați invitați, premianți ne aflăm într-un moment deosebit. Un moment în care o să scădem puțin festivismul și o să ne axăm mai mult pe un bilanț. Trăim anumite momente delicate și vreau să-mi exprim, în numele Camerei de Comerț și Industrie a României, dar și a dumneavoastră, a mediului de afaceri, întreaga compasiune pentru familiile victimelor, pentru cei care se află în suferință în spitalele bucureștene, pentru ceea ce s-a întâmplat în clubul Colectiv și vreau ca înaintea discursului să păstrăm un moment de reculegere.Doamnelor și domnilor, Camera de Comerț este singura entitate abilitată printr-o lege organică să facă acest gen de clasament numit, bineînțeles, Topul Firmelor. Este o lucrare foarte complexă, este o lucrare care ține cont de o metodologie unică la nivel național, este o lucrare care nu neapărat reprezintă o premiere a mediului de afaceri, dar reprezintă și o carte de vizită a mediului de business din România. Vă spun acest lucru pentru că noi am procesat datele de la 647.149 agenți economici care au depus bilanțul la organele fiscale. Bineînțeles că de la procesare au mai fost depuneri de bilanțuri, întârziați, și s-a ajuns la 653.204. Vreau să vă spun că această lucrare nu este doar pentru uz intern - toate misiunile economice și diplomatice ale României în străinătate vor primi această lucrare în format printat și electronic. De asemenea, toate misiunile diplomatice și economice străine aflate la București vor primi în format printat și electronic această lucrare. Nu în ultimul rând, toți partenerii de afaceri ai României sau cei care vor să investească în România vor primi această lucrare pentru că reprezintă și un certificat de bonitate.Vorbim despre un clasament în care am introdus primele 10 locuri pe fiecare subdomeniu de activitate. Sunt 6 domenii mari de activitate pe 183 de subdomenii. Pe primele 10 locuri avem 6.630 de societăți care au o cifră totală de afaceri de 115,6 miliarde de euro și un profit din exploatare de 9,1 miliarde de euro, iar ceea ce este mai important este că acești 6.630 de agenți economici angajează 1.059. 383 de salariați. Pe primele locuri avem 941 de firme cu 52,4 miliarde de euro cifră de afaceri, pe locul 2 sunt 815 firme cu 24 de miliarde de euro, pe locul 3 sunt 743 cu 10,9 miliarde de euro cifră de afaceri.Vreau să vă spun că acest proces a scos la iveală și anumite probleme din economia românească. Deși, în mod practic, sunt 10.000 de agenți economici în plus care au depus bilanțul, față de anul precedent, trebuie să vă spun ca s-au mutat puțin ponderile. A scăzut numărul de societăți mari și foarte mari, au scăzut și cele mijlocii, au scăzut și cele mici și toată această diferență s-a dus către microîntreprinderi, unde avem 589.322 de agenți economici.Ce vreau să subliniez, și vreau să salut aici prezența multor firme cu capital străin, care au un rol deosebit în valoarea adăugată adusă României. Vreau să vă spun că în clasamentele superioare, în ceea ce privește cifra de afaceri, și vorbim de la 10 milioane de euro cifră de afaceri în sus, trebuie s-o spunem și să recunoaștem că firmele cu capital străin ne iau fața, cum se spune. Cred, de asemenea, că trebuie ca noi, agenții economici și în special agenții economici cu capital românesc, să ne orientăm către piețele extraeuropene pentru că știți bine că 70% din comerțul extern al României este către țările UE - de fapt, nici nu-l mai putem numi comerț exterior, este comerț intracomunitar - 15% către țările europene non UE și dacă am avea un planiglob să ne uităm și la restul planetei, 15% mi se pare extrem de puțin.Cred că putem să ieșim cu curaj în străinătate, să încercăm să avem și noi acest spirit de conquistadori, să putem accesa acele liste să zicem compatibile cu capacitatea oamenilor de afaceri din România de a face business.Mă uitam în clasament și vedeam că la peste 100 de milioane de euro cifră de afaceri vorbim de 275 de societăți, din care 89 sunt românești și doar 46 private, cu capital integral românesc.Vă pot omorî cu statisticile, nu vreau să continui dar cred că este un semnal de alarmă și trebuie toți să ne mobilizăm. Camera de Comerț reprezintă un vector important de imagine și de lobby extern pentru că noi pe mediul de afaceri străin din România îl putem ajuta luptând pentru o legislație economică previzibilă. În schimb, putem ajuta foarte mult mediul de afaceri din România pe plan extern. Aș vrea să subliniez de asemenea și, profit de faptul că domnul Consilier Prezidențial pe probleme economice, Cosmin Marinescu, se află alături de noi, să tragem un mic semnal: că noi dorim ca Președintele să fie garantul predictibilității României – predictibilitate și în sectorul economic. Nu pot să spun că prevederile noii ordonanțe de schimbare a Codului Fiscal sunt rele. Dar mă întreb: cu ușurința cu care s-a dat la nicio lună de la schimbarea Codului Fiscal, ne punem întrebarea dacă nu cumva, cu aceeași ușurință, se pot retrage aceste facilități. Și unde mai vorbim de predictibilitate?Nu în ultimul rând, nu am văzut, mai ales că ne află și într-o perioadă de manifestații stradale, nu am văzut pe nimeni legat de vreun stâlp, de vreun gard, să ceară modificarea Codului Muncii. Nu am înțeles de această lege, această decizie a reprezentat agenda prioritară a Senatului României. Și nu o să o înțeleg. Cred că nu era de actualitate și solicităm parlamentarilor, și îi salut pe cei care au venit astăzi, ca la Camera Deputaților acest proiect de lege să fie respins! Nu vreau să intrăm în jocul de uzură, să umblăm pe articole la un Cod al Muncii votat acum 4 ani. Vreau să fie respinsă legea! Pur și simplu!Cred că aceste lucruri sunt foarte importante pentru predictibilitatea României, pentru că noi ca promotori ai mediului de afaceri în străinătate avem nevoie de cartușe. Unul dintre cartușe este această predictibilitate. Nu mai vorbesc că ne-ar trebui mai multe cartușe: ne-ar trebui și o lege a Parteneriatului Public - Privat, o lege a Holdingului, ne-ar mai trebui mai multe cartușe. Haideți să ne axăm pe această predictibilitate pe care cred că la ora actuală numai Președinția României o mai poate garanta.Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes. Vreau să aveți încredere în continuare în Camera de Comerț și Industrie a României și în Camerele Județene. Vreau să știți că aveți un partener cu un brand care se regăsește în vreo 40.000 de locații pe planeta asta și avem nevoie de solidaritatea dumneavoastră pentru ca împreună să putem mișca ceva în România, să servim materiale de interes decidentului politic.Vă mulțumesc din nou, vă urez succes și sper ca anul viitor să ne revedem cel puțin în aceeași formulă.”Vă mulțumesc foarte mult!”