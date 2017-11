Mihai Daraban: Industria românească trebuie să fie implicată în modernizarea apărării

Camera de Comerț și Industrie a României a găzduit miercuri, 15noiembrie 2017, seminarul industrial dedicat facilitării întâlnirilor dintre companiile franceze și românești. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Industriei Navale Franceze(GICAN) și grupul industrial francez NAVAL GROUP (ex. DCNS), sub patronajul ExcelențeiSale doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România.Președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat în deschiderea evenimentului: „Urmărim cu interes ceea înseamnă dezvoltarea industriei de apărare, achiziții în domeniul militar și așteptăm să vedem cum vor fi cheltuiți cei 2% alocați din PIB pentru apărare”. El s-a arătat interesat de implicarea industriei românești în acest proces de modernizare a capacităților militare ale României: „Am fost de la început un susținător al ideii de transfer de tehnologie. (...) Referitor la tema seminarului de astăzi consider că atât Guvernul, cât și Parlamentul trebuie să acorde foarte multă atenție, atunci când vor recrea criteriile de participare la licitații și transferul de tehnologie către partea română. Acesta este cel mai important aspect pe care decidenții politici din România trebuie să-l ia în considerare, astfel încât după terminarea acestui program, șantierele navale românești să fie capabile să iasă pe piața nternațională și să participe la licitații la nivel mondial pentru acest tip de corvetă. Contează foarte mult să ieșim din acea paradigmă de ultimul loc din UE la cercetare & dezvoltare, date furnizate și de Eurostat. Trebuie să avem branduri românești puternice. Am speranța că ceea ce se va realiza în domeniul militar ne va ajuta să obținem capabilitatea de a ieși pe piața internațională și de a impune produse made in Romania. (...) Industria românească trebuie să fie implicată în această modernizare a apărării.”Doamna Michèle Ramis, ambasadorul Franței în România, a mulțumit organizatorilor acestui seminar pentru inițiativă și a salutat prezența a 16 întreprinderi franceze la eveniment, care sunt membre ale GICAN. Ea a precizat faptul că „ambele țări au ieșire la mare și rețea fluvială și dețin o lungă tradiție industrială și un know-how recunoscut în acest sector. În plan economic aș dori să amintesc importanța Franței în economia românească, având investiții totale directe de peste 4 mld. euro, fiind al patrulea investitor străin în România. Întreprinderile franceze reprezintă 12% din PIB-ul României și generează 120.000 de locuri de muncă. (...) Franța și România au din 2008 un parteneriat strategic. O foaie de parcurs a acestui parteneriat a fost actualizată în iunie 2016, iar aplicarea acestui parteneriat este un obiectiv asumat de toate componentele sale, în special în materie de siguranță și apărare. (...) Ne bucurăm că România a decis să se angajeze ferm în această ”cooperare structurată permanentă”, semnată la Bruxelles pe13 noiembrie și prevăzută în tratatul de la Lisabona”.Ambasadorul Franței în România a precizat că este îmbucurător faptul că România a decis să joace un rol activ în Fondul european de Apărare, o politică europeană de siguranță și de apărare comună ce presupune nu doar dezvoltarea interoperabilității, ci și capacitatea de a interveni împreună în operațiuni.Ion Radu, Secretar de Stat responsabil cu industria de apărare în Ministerul Economiei, a declarat că ”există numeroase punți de comunicare între România și Franța, precum și povești de succes. (...) Regiunea Mării Negre este una extrem de complicată în ultima perioadă. Ne confruntăm cu primejdii reale care impun abordări diplomatice ce nu exclud însă soluții militare parteneriale. (...) În ultima perioadă au apărut noi amenințări, dar și noi oportunități. Industria românească ar trebui să se adapteze și să se restructureze, ba chiar să se privatizeze. Împreună cu parteneri din SUA și Europa în principal, am abordat noi tehnologii și noi soluții în domeniul IT&C, cyber security, infrastructuri critice, dar trebuie să recunoaștem că programele navale înregistrează serioase întârzieri. (...) Sunt convins că în discuțiile pe care le veți avea la nivel de specialiști veți identifica acele produse, proiecte, sisteme care să satisfacă nevoile României și Franței, dar și ale terțelor piețe cu accent pe cele emergente. Ministerul Economiei și Ministerul Apărării Naționale au parcurs în ultima perioadă un amplu proces de restructurare și modernizare, obiectivele calitative devenind prioritare, astfel încât misiunile încredințate la nivel național și internațional să fie îndeplinite întocmai și la timp. Aceste obiective nu pot fi atinse fără a avea pregătirea necesară și dotarea adecvată. Aici intervine adevăratul parteneriat cu industria, industrie care și ea s-a modernizat în ritm cu cerințele pieței. Am aprobat recent în România un nou cadru legislativ pentru industria națională de apărare, un cadru mai modern și adecvat realităților românești și regionale”.Generalul de brigadă dr. ing. Ionel Loțan, locțiitorul șefului Departamentului pentru armament din Ministerul Apărării Naționale, a subliniat că armata României se află într-o perioadă de modernizare ”care constă într-un amplu proces de înzestrare cu sisteme de armament pentru toate categoriile de forțe, în condițiile în care, începând cu anul 2017, România a alocat 2 procente din PIB pentru o perioadă de minimum 10 ani. Planul pentru înzestrarea armatei României pentru perioada 2017 – 2026 cuprinde 8 programe esențiale și a fost dezvoltat în concordanță cu fondurile preconizate a fi alocate. Pentru Forțele Navale Române principala prioritate este programul esențial de înzestrare corvetă multifuncțională, ale cărui obiective urmăresc fabricarea a patru corvete și integrarea sistemului de luptă aferent într-un șantier naval din România, respectiv achiziționarea muniției corespunzătoare”.Philippe Missoffe, Director pe Cooperare Industrială în cadrul Naval Group, a prezentat programul de modernizare navală pentru România. El a declarat că România este un partener de încredere, cu personal calificat și cu un mare potențial. În cadrul prezentării, a vorbit despre caracteristicile unei structuri navale, de la sistemul de apărare la cel de platformă și despre necesitatea integrării sistemelor, la nivel fizic și funcțional, pentru a asigura nivelul de performanță așteptat din partea navei.Viorel Manole, Director Executiv al PATROMIL, a declarat că vor continua să susțină și să dezvolte parteneriate de succes cu membrii, clienții și partenerii PATROMIL întrucât Asociația reprezintă direct sau indirect interesele a peste 100 de furnizori români, specializați în producția tehnico-militară de bunuri, piese, tehnologii și servicii.În cadrul seminarului au fost semnate două memorandumuri, între GICAN & PATROMIL și NAVAL GROUP & ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA, cu scopul de a colabora pentru transferul de know-how și tehnologie în dezvoltarea și modernizarea structurilor navale și pentru construirea unui profil securitar robust al României.Evenimentul s-a adresat cu precădere membrilor Asociației Patronale Române a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL), ocazie cu care au fost identificate oportunități de afaceri și decooperare în cadrul programului de înzestrare a Forțelor Navale Române. Au fost puse în discuție teme referitoare la modalitățile prin care România poate să devină un actor regional relevant, cu o industrie de securitate puternică. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea unor investiții majore în cercetare și despre deschiderea cooperării între instituțiile din domeniu și companiile de stat și private din România pentru consolidarea capacității de apărare a țării. Seminarul s-a încheiat cu întâlniri bilaterale, B2B, între firmele participante din Franța și România pentru identificarea oportunităților de afaceri.