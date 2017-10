Mihai Daraban cere legi care să susţină mediul de afaceri

Mihai Daraban cere legi care să susțină mediul de afaceri

Marți, 21 martie 2017, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a fost gazda conferinței „Falia dintre economia românească și România productivă: Politici necesare să o închidem”. În cadrul ei au fost abordate problemele cu care se confruntă sec-torul productiv românesc.Mihai Daraban, pre-ședintele CCIR, și-a exprimat îngrijorarea în legătură situația productivității: „Suntem pe locul 27 din 28 la productivitate (...). Consider că acel avantaj de acum 15 ani, cu forța de muncă calificată, a dispărut cu desăvârșire din România. A mai rămas doar nivelul scăzut de salarizare care ne mai face competitivi și, dacă vreți, atractivi pentru anumite domenii de activitate. În continuare voi susține că învățământul românesc cu economia reală sunt două linii paralele. Este lupta noastră, a CCIR, pentru adoptarea sistemului de învățământ dual”.Daraban consideră că „în prezent, se guvernează pentru sistemul bugetar” și că trebuie creată o legislație pentru mediul de afaceri, în conformitate cu realitatea și cu problemele cu care se confruntă oamenii de afaceri.Ministrul Mediului de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, a expus proiectele incluse în mandatul său și obstacolele pe care le-a întâmpinat de la preluarea portofoliului de ministru: nivelul redus de internaționalizare al companiilor și de absorbție a inovației. „Dacă ridicăm nivelul pe cele două elemente, vom avea, în final, un grad de productivitate mai bun. Din păcate, la ambii indicatori nu stăm foarte bine. Pe zona de internaționalizare, am ținut foarte mult să am bugete pentru o serie de programe. La momentul în care am preluat ministerul am găsit o serie de programe, unele foarte bune, unde am remarcat o anumită familiaritate cu mediului de afaceri și am ținut să le am rebugetate. Altele nici foarte bune, nici bune, dar cu puțin efort și creativitate le-am adus în zona celor foarte bune. Aceste programe sunt menite să încurajeze antreprenorii din zona IMM-urilor să iasă în afara perimetrului. Avem două programe dedicate pe acest lucru. Unul este programul cu târguri și expoziții, unde foarte multe companii beneficiază de participarea la târguri și expoziții internaționale”, a spus ministrul.Gabriel Biriș a apreciat „determinarea președintelui CCIR de a impune Ca-mera de Comerț și Industrie a României ca partener credibil pentru mediul de afaceri”. În opinia sa, în România, o țară cu multe resurse de producție proprie, există mult prea multe piedici și obstacole: „Atunci când vorbim despre dezvoltare, producție și investiții (…) putem să ne referim la educație, școli profesionale pe modelul german, la investiția în educație timpurie, grădinițe și creșe (…), ne mai putem referi la transport, infrastructură, chiar și infrastructură energetică. Putem să vorbim și despre un design instituțional eficient, cu servicii publice de calitate. Din păcate, sistemul este făcut pentru a funcționa bugetul, nu pentru a oferi servicii de calitate.”Fostul parlamentar Andreea Paul a punctat câteva aspecte menite să revigoreze România productivă. „Haideți să salvăm ce se mai poate salva. (...) Vina este exclusiv politică, pe de-o parte este vorba despre lipsa coerenței și stabilității legislative, respectiv a facilităților pragmatice. Nu uitați, în toată regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, România are cea mai mică intensitate a ajutoarelor de stat raportate la PIB.”