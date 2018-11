Mihai Daraban: Agricultura ar trebui monitorizată prin prisma PIB-ului și mai puțin prin producția la hectar

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) în colaborare cu Ambasada SUA la București a organizat, în ziua de 1 noiembrie, Forumul Securitatea Alimentelor și a Resurselor de Apă, eveniment ce are loc în marja Târgului Comercial Indagra, aflat în desfășurare la Romexpo.







Principalele teme de dezbatere de pe agenda de lucru a Forumului vizează strategiile de securitate națională, în vederea asigurării alimentelor și resurselor de apă pentru supraviețuirea în caz de dezastre. Totodată, se urmărește promovarea reabilitării canalelor de irigații, modernizarea barajelor de apă și reducerea riscurilor inundațiilor, precum și creșterea randamentului producției agricole și dezvoltarea potențialului de comerț exterior al României.







Președintele CCIR, dl. Mihai Daraban a amintit implicarea CCIR în promovarea companiilor românești din toate zonele de activitate, „însă dacă ne referim la sectorul agricol, fără nicio îndoială Indagra este de departe ce mai mare manifestare expozițională”, a subliniat Președintele Daraban. „Trebuie să ne concentrăm atenția către potențialul colosal al Statelor Unite pentru România, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere strategic. Este o țară cu un PIB cu 2 mii de miliarde de dolari peste cel al Uniunii Europene, cu o economie bazată pe inovare și cercetare unde noi avem atât de multe de învățat. (...) Agricultura românească, cu toată retehnologizarea pe care de altfel o regăsim prezentă la târg (n.r. Indagra), de atâția ani nu depășește 4,4 respectiv 4,5% din PIB. Agricultura ar trebui monitorizată prin prisma PIB-ului și mai puțin prin producția la hectar” a precizat Președintele CCIR dl. Mihai Daraban.







E.S. Ambasadorul Statelor Unite în România, dl. Hans Klemm a declarat: „Una dintre prioritățile mele ca ambsasdor al Statelor Unite ale Americii în România este promovarea prosperității și impulsionarea schimburilor comerciale între companiile românești și cele din America. Profit de această ocazie să-i mulțumesc dlui. Daraban pentru parteneriatul excepțional și pentru efortul în organizarea evenimentelor care promovează relațiile bilaterale între cele două state. De când călătoresc în România, am observat potențialul enorm al agriculturii. În trecut, Brăila era un oraș la fel de important din punct de vedere al piețelor agricole, așa cum este acum Chicago. Prețul grâului era stabilit la Brăila. Productivitatea agricolă în România, comparativ cu statele din Uniunea Europeană sau chiar cu cele din restul lumii, arată un potențial enorm care poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei”.

„Participăm azi la o întâlnire extrem de importantă, cu o temă formidabilă, și anume relația noastră intrinsecă, organizată și determinată între apă și hrană. Așa cum spunea Ambasadorul Hans Klemm, România are resurse, are potențial, are gradul de cunoaștere și de interpretare corectă a etapelor pe care trebuie să le parcurgem pentru ca succesul să vină la el acasă și să fie măsurat în câștig pentru fiecare și mândrie națională pentru toți”, a declarat dl. Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.







Dl. Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor, a declarat: „Tema acestui forum este foarte importantă mai ales în contextul schimbărilor climatice, care sunt din ce în ce mai evidente. România a suferit pierderi mari de la an la an, din cauza efectelor încălzirii globale. Inclusiv în acest an, căderile masive de apă au cauzat pagube foarte mari atât gopspodăriilor cât și terenurilor agricole. În această conjunctură, managementul si securitatea resurselor de apă au devenit priorități absolute pentru autorități cu scopul protejării vieții a milioane de oameni”.







La eveniment au mai participat: Dna. Ana Birchall - Vice Prim-Ministru pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României, dl. Tudor Buzatu - Secretar de Stat, dl. Daniel Botanoiu, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii & Dezvoltării Rurale, dl. Alexandru Stănescu, Președinte - Comisia Parlamentară pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților, dl. Costel Șoptică – președinte, Comisia Parlamentară pentru Ape, Păduri, Pescuit și Vânătoare din Senat și dna. Nicoleta Pauliuc, vice-președinte, Comisia Parlamentară pentru Apărare, Ordine Publica și Securitate Națională din Senat și dl. Greg O’Connor, Consilier Comercial pentru Europa de Sud-Est, Ambasada SUA în România.







România are a 6-a cea mai mare suprafață agricolă utilizată dintre țările UE și este printre primii 10 exportatori mondiali de grâu și porumb. Totalul suprafeței agricole este de aproape 14 milioane de hectare. Pentru agricultură au fost alocate, pentru perioada 2017-2018, peste 6,5 miliarde de Euro, până în luna august, 2018, fiind absorbite 5,62 miliarde de euro. Agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o pondere de 4,4% din PIB și au înregistrat o creștere semnificativă a volumului de activitate, de 18,3% pe primul trimestru al anului 2018.







România are acces la peste un miliard de dolari din bugetul național pentru reabilitarea infrastructurii principale de canale de irigație și peste 10 miliarde de dolari din fonduri structurale europene pentru dezvoltare rurală.