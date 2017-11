Mihai Daraban a fost reales preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României

Mihai Daraban a fost reales președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României

Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României a ales vineri, 10 noiembrie 2017, organele de conducere ale CCIR pentru următorul mandat de cinci ani. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a fost reales în fruntea Camerei de Comerț și Industrie a României, cu unanimitate de voturi.„Obiectivul nostru este de a sprijini companiile românești și de a asigura un dialog real între mediul de afaceri și autorități. Sistemul cameral deține cea mai puternică infrastructură de afaceri la nivel național și ea este pusă la dispoziția companiilor membre din toată țara. Vom promova în discursul public temele de interes major pentru firmele din România: nevoia de predictibilitate a deciziilor guvernamentale, simplificarea legislației, reducerea birocrației, stimularea investițiilor și, un lucru extrem de important - optimizarea cheltuielilor publice. Fără o optimizare a cheltuielilor publice, domenii vitale precum educația, sănătatea sau infrastructura nu vor putea beneficia de nivelul necesar de investiții publice”, a declarat Daraban.Noul colegiu de conducere are 27 de membri. Vicepreședinții aleși au fost următorii; Nicolae Tudorescu (de la Mehedinți), Ion Mocanu (Galați), Gheorghe Seculici (Arad) și Mihai Apopii (Neamț).v v vCu o zi înainte, 9 noiembrie 2017, CCINA a premiat, în cadrul Galei Topului Național al Firmelor, ediția a XXIV-a, cei mai performanți oameni de afaceri din România, pentru rezultatele obținute în 2016.Anul trecut, economia națională a înregistrat o creștere economică de 4,9%, cea mai mare după 2008, iar produsul intern brut s-a situat la 187 miliarde de dolari. La aceste rezultate au contribuit o serie de măsuri fiscale luate în anii anteriori: reducerea TVA la alimente, de la 24% la 9%, de la 1 iunie 2015, diminuarea cotei generale a TVA, de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016, micșorarea impozitului pe dividende și a mai multor categorii de accize, începând cu 2016.România s-a situat pe primul loc între statele europene, din punct de vedere al creșterii economice, rezultat ce se reflectă și în Topul Național al Firmelor, realizat de Camera de Comerț și Industrie a României.În cuvântul adresat participanților la festivitatea de premiere, Mihai Daraban, președintele CCIR, a rostit un discurs cu puternice accente polemice. El a luat atitudine față de atacurile la adresa marelui capital, arătând că mediul de afaceri românesc are la bază microîntreprinderile și că: „Dacă multinaționalele se retrag din România, închidem lumina țării. Nu cred că este un subiect cu care ne putem juca. Sunt mari angajatori, mari plătitori de taxe și impozite. Nu cred că aceste multinaționale să se înscrie într-o escaladare a populismului.”Șeful Camerei de Comerț și Industrie a României a făcut apel către guvernanți să înceteze cu atacurile la multinaționale și să se uite pe cifrele oficiale care arată cine sunt exportatorii.„O spun cu tristețe: deși avem 21.880 de exportatori în România, primii 100 fac 49% din exportul României. Cu tristețe o spun că în primii 100 sunt doar șase firme românești. Să ne închipuim ce înseamnă lipsa capitalului străin în acest segment al exportului! Cred că lucrurile trebuie privite și prin prisma clasamentelor UE. Ne situăm pe ultimul loc la inovare - cercetare, pe penultimul loc la productivitatea muncii și la digitalizarea administrativă”, a subliniat președintele CCIR.Făcând o scurtă analiză a structurii companiilor, Daraban a remarcat faptul că primii 10 clasați în topul național sunt 12.377 de companii, adică 1,9% din numărul total al societăților comerciale active. Acestea realizează o cifră de afaceri totală de aproape 150 de miliarde de euro, care reprezintă 57% din cifra de afaceri a tuturor societăților care au depus bilanțul pentru anul 2016.„Acest lucru spune foarte mult despre polarizarea economiei românești. Trebuie să ne pună pe gânduri. Avem un mediu de afaceri bazat foarte mult pe microîntreprinderi. Acestea au maximum câte 9 salariați. Este o realitate pe care am încercat să o supunem atenției guvernelor României, pentru că guvernanții trebuie să plece de la aceste adevăruri, când trag concluzii și iau decizii”, a spus Mihai Daraban.Referindu-se la recentele măsuri fiscale, președintele CCIR a descris tensiunea în care trăiește mediul de afaceri de câteva luni, nevoit să facă simulări peste simulări tocmai la sfârșit de an.În privința structurii comerțului exterior, Daraban a atras atenția că schimburile comerciale cu țările din afara UE reprezintă doar 15% din total, de aceea firmele românești ar trebuie să exporte mai mult spre acestea. Șeful CCIR a criticat, de asemenea, frecvența cu care se schimbă Codul fiscal.