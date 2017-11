Mihai Daraban a deschis oficial Târgul de Turism al României

Târgul de Turism al României, cel mai mare eveniment autohton dedicat industriei turismului, a fost deschis oficial joi, 16 noiembrie 2017, la Centrul Expozițional Romexpo.Cu acest prilej, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a declarat: „Cea de-a 38-a ediție a Târgului de Turism al României adună laolaltă 203 expozanți, care ocupă 7.474 mp. În același timp, există un grad mare de internaționalizare. Vorbim de 11 țări participante, foarte multe autorități publice locale și vreau să-i salut cu această ocazie fiindcă au înțeles că este necesară o promovare susținută și din partea lor. Îmi doresc ca turismul să ajungă să reprezinte o cifră semnificativă din PIB și acest lucru se va întâmpla când locurile de cazare certificate și recunoscute oficial vor corespunde cu statisticile Poliției Române vizavi de turiștii înregistrați. Este posibil ca această manifestare să fie ultima găzduită în aceste saloane și ca următoarea ediție să aibă loc în pavilioanele noi, pentru care deja am semnat procesul verbal de recepție.”Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) a subliniat că: „Avem istorie în ceea ce înseamnă târgurile. Pentru noi, anul 2017 a fost un an bun, au fost mai mulți turiști, mai mulți români au plecat în străinătate, mai mulți străini au venit în România. Stăm încă destul de slab la ceea ce înseamnă sosirile de turiști străini în România, chiar dacă avem creșteri mari - 10, 12, 15 procente în fiecare an. Pornim, totuși, de la 2 - 2,2 milioane de turiști, suntem încă destul de în urmă, dar suntem în creștere. Avem de rezolvat două probleme majore noi, ca agenții de turism: în primul rând, garantarea pachetelor plătite de turiști și TVA-ul la comision. Tot turismul românesc are 9%, agențiile încă au 19%”.Cristina Ionela Tărteață, secretar de stat în Ministerul Turismului, a declarat că, în cadrul Consiliului Consultativ al turismului din care fac parte asociațiile și federațiile din turism „s-au luat cele mai bune decizii pentru a face turismul să meargă. Într-adevăr sunt creșteri în ceea ce privește numărul sosirilor de turiști străini și acest lucru îl spune Organizația Mondială a Turismului care a decretat că, din toată Europa de Est, România are cea mai mare creștere pe income, de 12%. Achiesez la cele spuse de dl. Burcea, ne raportăm la niște cifre destul de mici, dar sper că se vede că încercăm să facem mult mai multe și eu cred că reușim”.Târgul de Turism al României este organizat și găzduit de Romexpo, în parteneriat cu camerele de comerț și industrie din România, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) - partener strategic, Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC).