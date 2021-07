Mierea a devenit produs de lux. Scumpirile şi vremea capricioasă au făcut-o de neatins

„Ploile şi frigul din primăvară ne-au dat bătăi de cap. Ploile au spălat polenul florilor şi albinele nu au avut ce culege. Oricum natura este dată peste cap şi schimbările climatice şi-au pus amprenta şi peste păduri. Anul acesta am dus stupina la salcâm, într-o zonă unde am găsit floare frumoasă. Dar coroana de deasupra era uscată. Seceta de anul trecut a lăsat urme adânci şi probabil că multe păduri se vor usca”, ne-a spus mâhnit Dănuţ Tudor, apicultor din Fântânele. Are 300 de familii de albine şi se gândeşte serios să dea jumătate din ele pentru că apicultura nu mai este profitabilă. „Anul acesta nu am mai extins stupina nici măcar cu un stup. Per total, dacă trag linie, deşi sezonul apicol nu s-a terminat, voi ieşi cu un profit destul de mic, pentru că preţurile la miere nu s-au stabilizat, iar preţul la tei nu s-a hotărât încă la nivelul Uniunii Europene”, a adăugat apicultorul.