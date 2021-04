Mieii vor fi mai scumpi anul acesta. Crescătorii spun că de vină ar fi preţul furajelor

Pieţele constănţene sunt deocamdată goale. Nu se comercializează miei decât pe comandă. La ferme, crescătorii de ovine spun că mieii vor fi mai scumpi decât anul trecut, din cauza datei târzii când pică Paştele anul acesta. Până de Paşte mieii vor fi destul de mari, deci vor cântări mai mult la cântar, iar o altă explicaţie a scumpirii, ar fi că s-a investit mult cu hrana lor până la această dată şi preţul furajelor s-a mărit. „Anul trecut am dat mieii direct de la stână, la preţul de 13 lei în viu. Anul acesta l-am dat cu 15-16 lei din fermă, mai ales că am dat angro şi la arabi. Am rămas cu 700 de miei să-i vând în piaţă. Sper să fie clienţi, că văd că nu prea mai cumpără lumea ca înainte. Eu vând produse lactate în piaţă şi văd ce se întâmplă”, a declarat Gheorghe V., crescător de animale din comuna Cobadin. Dacă anul trecut carcasa de miel s-a vândut în pieţe cu 23-25 de lei/kg, anul acesta carnea de miel va ajunge la 30 de lei/kg. Marii retaileri vând pulpa de miel cu preţuri cuprinse între 35-40 de lei kilogramul.Anul trecut s-au putut cumpăra miei direct din fermă, sau de la stână, ori gospodăria ţărănească. Anul acesta, pentru a preveni apariţia toxiinfecţiei alimentare şi a asigura cetăţenilor un comerţ civilizat, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) informează cetăţenii de unde pot cumpăra carne de miel controlată sanitar veterinară. Abatoarele sau unităţile de sacrificare autorizate sunt foarte puţine pe raza judeţului Constanţa. De aceea, în cazul în care un fermier vrea să sacrifice pentru comercializare mai multe animale trebuie să aibă autorizaţia temporară eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană şi să fie asigurată supravegherea sanitară veterinară prin prezenţa unui medic veterinar oficial, se precizează în comunicatul ANSVSA. „Eu dacă vând în piaţă am toate actele la zi şi sunt autorizat să sacrific animale de Paște. Sacrificarea are loc la stână. Cum ar fi să plătesc alt transport, la un abator specializat? Păi cu cât trebuie să vând mielul?”, se întreabă fermierul din comuna Cobadin. Pentru perioada 21 aprilie-1 mai 2021, autorităţile locale, asociaţiile de fermieri etc. pot solicita amenajarea spaţiilor de sacrificare autorizate temporar. Autoritatea spune că spaţiile temporar amenajate se face şi la solicitarea consumatorilor, iar carnea obţinută, expertizată sanitar veterinar, marcată cu ştampila rotundă, va fi destinată strict consumatorului final. Ea nu poate fi comercializată în pieţe sau magazine. Carcasele de miel marcate cu marca de sănătate (ştampilă) de formă ovală, se pot comercializa în magazinele alimentare, măcelării, pieţe agroalimentare, supermarketuri. ANSVSA reaminteşte că a pus la dispoziţia cetăţenilor un număr gratuit, apelabil din orice reţea la care pot fi sesizate neregului în domeniul siguranţei alimentelor. Numărul de telefon este: 0800 826 787.