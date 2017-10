Micii întreprinzători constănţeni au cerut "stoparea jihadului ANAF"

Micii întreprinzători constănțeni au cerut "stoparea jihadului ANAF"

Premierul vrea modificarea legii, pentru a nu mai fi abuzuriPe platoul din fața Prefecturii Constanța, circa 50 de mici întreprinzători privați scandează: „Vrem respect!”, „Nu ne mai închideți!” Sunt participanții la mitingul inițiat de Patronatul IMM Constanța. Oamenii agită pancartele pe care stă scris cu litere de-o șchioapă: „Stop abuzurilor ANAF!”, „Stop jihadului ANAF”, „Vrem legi normale și corecte”, „Nu ne închideți pentru o pâine!”, ANAF dărâmă economia României!”, „Unu fură cu valiza în cimitir și e liber! Iar pe noi ne închideți pentru 15 bani! Bagabonților!”În portavoce tună discursul președin-telui PIMM, Iulian Gropoșilă: „Este momentul ca abuzurile ANAF să înceteze! Statul trebuie să fie creator de ordine, nu de dezordine! OUG nr. 91/2014 a creat dezordine. Închiderea firmelor este o măsură neconstituțională. ANAF a de-clanșat jihadul împotriva micilor între-prinzători. IMM-urile asigură 60% din locurile de muncă ale economiei și 70% din veniturile la bugetul de stat. Suntem blamați, înjurați, se distrug destine!”În același timp, la 250 de kilometri depărtare, la Palatul Victoria, premierul Victor Ponta, în debutul ședinței de guvern, le dădea următorul răspuns: „Îmi asum, sigur, și înjurăturile de rigoare, faptul că în România e nevoie de combaterea evaziunii fiscale, că legea este lege pentru toată lumea și că evaziunea fiscală este un fenomen care trebuie combătut și la nivelul de sus - și de asta avem încasări un miliard de euro în plus, că nu de la buticuri avem un miliard de euro, ci din combaterea marii evaziuni fiscale. Dar trebuie fiecare cetățean al României și fiecare firmă să-și plătească datoriile. Important este ca, în această campanie pe care o susțin, să nu existe abuzuri și exagerări. Prima exagerare este cu prigoana generală. Am primit informarea de la ANAF. Sunt 232 de firme care au primit măsura suspendării, dintr-un milion de contribuabili, deci 232 în toată țara. Dacă din cei 232, 15 probabil că meritau, ceilalți... Vreau să nu existe abuzuri și vreau să vă rog, marți, să veniți cu modificarea, așa cum am discutat-o și cu șeful ANAF, și cu justiția: până la suma de 300 de lei, amendă foarte mare, adică să nu luăm din prima măsura cea mai dură, ci să fie o măsură care să-l ardă la buzunar pe cel care nu respectă legea. Oricum, efectele sunt mai mult decât vizibile. Am verificat, legea cu casele de marcat înțeleg că e din 1999 și, în primele trei luni, s-a mărit numărul caselor de marcat cu 25% - primele trei luni ale anului 2015. La fel, cei care plătesc în mod corect și dau bon au simțit creșterea vânzărilor. Deci, e o regulă care, chiar dacă la început creează anumite reacții... Nu vorbesc de campania evazioniștilor, care fac cam-panie la televizor ca să rămână eva-zioniști, eu vorbesc de cei care chiar au avut dreptate și pe care trebuie să-i protejăm. Și, vă rog, marți să veniți cu modificarea respectivă, în așa fel încât să existe flexibilitate și sistemul să fie aplicat corect.De asemenea, vreau să anunț încă o dată: am fost la Ministerul Justiției, am văzut proiectul privind agenția de recu-perarea prejudiciilor din dosarele penale. Domnule ministru, poate veniți până la sfârșitul lunii aprilie cu proiectul și, cate-goric, vorbim la Parlament. Sunt convins că putem să-l trecem până în luna iunie prin ambele camere și să facem o schimbare radicală, pentru că, dincolo de dosare penale, de condamnări la în-chisoare, dacă luăm banii de la cei care sunt evazioniști fiscali, sunt corupți, sunt ce-or fi ei, e lucrul pe care oamenii îl aș-teaptă cel mai tare.”