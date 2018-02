"Mi-am făcut stagiul de cadet la Maersk Tankers"

Cosmin Manuel Condulimazi, student anul IV la Universitatea Maritimă din Constanța povestește următoarele: „Mi-am făcut stagiul de cadet la compania Maersk Tankers. Au fost două contracte de îmbarcare a câte șase luni, pe tancuri petroliere. Primeam salariu și aveam asigurare de viață și accidente. Pot spune că sunt unul dintre fericiții care nu au umblat să găsească o companie care să-l accepte. Maersk vine în fiecare an și recrutează cadeți de la facultățile din Constanța. Eram în anul trei, când au venit la Universitatea Maritimă din Constanța, pentru selecție. După o serie lungă de testări, care au durat aproximativ o lună și jumătate, am fost anunțat că m-au acceptat.Apoi, după două luni, am plecat în primul voiaj. Am avut parte de condiții de practică bune și de un echipaj primitor. Am muncit patru ore pe zi, în cart și alte patru, pe covertă. Făceam mentenanță, mațagoneam, vopseam. Când ofițerul III avea de lucru pe covertă, îl însoțeam la muncă. Lucram zece ore pe zi, dar consideram că e spre binele meu.Echipajele erau internaționale. În primul voiaj am avut doi ofițeri români la bord. Ceilalți erau ucraineni și ruși. În schimb, marinarii erau din Filipine.”