Meşteşugurile româneşti ies în UE pe banii statului

Meșteșugurile românești ies în UE pe banii statului

Deși meșteșugurile și artizanatul pierd teren de la an la an, statul insistă să le finanțeze în continuare. Bugetul alocat programului de sprijinire a acestor două ramuri se reduce însă treptat, pe măsură ce numărul meșteșugarilor și atelierelor active de artizanat scade. În acest an, Ministerul pentru IMM-uri, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL) a alocat 1.500 lei programului operațional de susținere a meșteșugurilor, bani care pot fi contractați pentru participarea la târguri și expoziții naționale internaționale (cu stand propriu sau în asociere), elaborarea de materiale tipărite de promovare (în limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională), realizarea unui site de prezentare, achiziția de calculatoare și diverse echipamente și unelte. Valoarea maximă a finanțării este de 20.000 lei și acoperă 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Deși pentru meșteșugarii și artizanii care lucrează singuri accesarea fondurilor poate fi mai dificilă, asociațiile și cooperativele (în special cele din mediul rural) au o bună șansă de a-și lansa produsele pe piața comunitară, participând la expoziții de profil. Produsele de artă populară și artizanat pot reprezenta o marfă bună pentru export, în special în țările vest europene ca Germania, Austria sau Franța, însă meșteșugarii trebuie să poată face față unor eventuale comenzi. „Problema principală a meșteșugarilor este lipsa forței de muncă tinere, exact ca în agricultură. Tehnicile de realizare a produselor tradiționale nu mai sunt stăpânite decât de meșterii bătrâni. Dacă asociațiile reușesc totuși să devină profitabile, încheind contracte cu parteneri din țară sau străinătate, atunci pot să atragă și forță de muncă, tineri și femei”, spun oficialii MIMCTPL. Nu în ultimul rând, programul urmărește să îi informatizeze pe meșteșugari, finanțând achizițiile de calculatoare și racordarea la internet. Măsura este menită să faciliteze accesul pe piețele străine și chiar căutarea de colaboratori. Poate chiar și vânzarea pe e-bay. Dacă se vând cutii goale de suc și implanturi folosite de silicon, de ce nu s-ar vine castroane de lut lucrate manual?