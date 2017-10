Proiect de integrare a studenților de la "Ovidius" pe piața muncii

"Meseriile nu se studiază, ci se practică!"

Ieri, la Universitatea „Ovidius“ din Constanța, a fost lansat un nou proiect, intitulat „Practic pentru carieră“, ce își propune să apropie mai bine studenții de viitoarele locuri de muncă, dintr-o nevoie concretă de a pune în practică studiul aprofundat.Un proiect care se adresează în special studenților, pentru că are ca obiectiv principal desfășurarea stagiilor de practică, tutoriați de diferite persoane care au specialitatea de la facultatea de la care provin studenții. Respectiv facultățile de Drept și științe administrative, Psihologie și științele educației, cea de Științe aplicate și științe inginerești și cea de Matematică-informatică.„Este foarte important ca, pe lângă pre-rechizitele teoretice și informațiile pe care profesorii le transmit în timpul cursurilor, să existe și o componentă clar aplicativă. Acest proiect vine să completeze partea de informație cu partea aplicativă practică”, a declarat Mihaela Ionescu, manager de proiect.Pe perioada proiectului, care va dura cinci luni - cu finalizare în luna decembrie -, vor fi angajați mai mulți tutori, sub îndrumarea cărora studenții își vor desfășura practica în cabinetele acestora. Spre exemplu, cei de la Drept vor avea parte de practică în cabinetele de notariat, la cabinetele de avocatură, la parchet, cei de la Științe administrative vor merge în instituțiile publice, cei de la Matematică-informatică și Științe aplicate și ingineri - în firme, iar cei de la Psihologie - în cabinetele de asistență socială și psihologi.În perioada următoare, fiecare tuturor își va depune cerere de intenție și după ce vor fi analizate criteriile pe care trebuie să le îndepli-nească, abia atunci vor fi sau nu acceptați.Cât despre studenții participanți, în număr de 150, o parte au fost recrutați din rândul celor mai vechi ai facultăților menționate, alții își vor depune cereri de intenție de participare la acest proiect și, în funcție de criteriile de eligibilitate, vor fi sau nu acceptați. Cu certitudine, nu au voie să aibă un loc de muncă, altfel vor fi respinși.La final, ei primesc un certificat POSDRU care atestă că și-au desfășurat această practică în tutoriat prin acest proiect și care se consideră expertiză în muncă.De la conf. univ. dr. Raluca Andreea Trandafir, coordonatorul proiectului, am aflat că studenții vor primi o subvenție în cuantum de 700 lei, iar la final vor fi acordate 20 de premii în valoare de 2.000 de lei celor mai merituoși studenți.