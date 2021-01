Meseria de tâmplar, la mare căutare! „Prea puţini tineri mai vin să lucreze”

O problemă existentă pentru meseriile calificate semnalată şi de preşedinta cooperativei, este lipsa forţei de muncă.



„Prea puţini tineri mai vin să lucreze la „Muncă şi Artă” din cauza salariului mic. Veniturile la noi sunt realizate în acord global şi când te confrunţi cu scăderea comenzilor şi salariile scad, comparativ cu ce se întâmplă pe piaţă”, a precizat Gabriela Bageac.







Meseria, brăţară de aur



Un profesionist desăvârşit este Florea Dumitru, zis şi nea Telu. Lucrează ca tâmplar la „Muncă şi Artă” de la 15 ani. I-a plăcut lemnul şi s-a dedicat acestei meserii hristice.





„M-am angajat în 1976. Nu mi-a plăcut să fiu mânjit de vaselină pe mâini şi m-am făcut tâmplar. Acum nu mai ai cu cine să lucrezi. Lucrări sunt dar tineretul vrea salariu mare. Şi materialele s-au scumpit în ultimul timp foarte mult, cam cu 30%. Un metru cub de cherestea de stejar l-am luat ultima dată cu 9.000 de lei. Dar acum şi ultimul depozit care era în Constanţa s-a închis. Trebuie să comandăm la Bucureşti materiale, pentru că aici nu prea mai ai de unde să cumperi. Sunt mai multe depozite de cherestea dar nu este calitatea pe care o dorim. Nici furnir nu mai găsim”, a declarat Florea Dumitru, tâmplar. Dacă vreţi un mobilier de calitate, trainic şi aşa cum vă doriţi, comandaţi mobilă la comandă. Spune o vorbă, că: „Suntem prea săraci să cumpărăm lucruri ieftine!





„A fost înfiinţată în 1965 şi noi de la început am funcţionat în sistem privat. La acest moment mai avem o secţie de vulcanizare şi atelierul de tâmplărie şi 20 de angajaţi. Am trecut cu bine prin perioada de pandemie. Am avut nişte comenzi mai vechi şi am lucrat bine cu Consiliul Judeţean. Nu a trebuit să dăm oameni afară şi nici să-i trimitem în şomaj tehnic. A fost mai greu, pentru că, comenzile de la persoanele fizice au scăzut, oamenii au ţinut de bani şi au fost mai temători să interacţioneze, să vină în secţie sau să primească pe cineva în casă să ia măsuri”, a spus pentru „Cuget liber”, Gabriela Bageac, preşedinta cooperativei „Muncă şi Artă”.