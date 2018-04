Meridianele economiei

SNC - Michèle Ramis, ambasadoarea Franței în România, va vizita Șantierul Naval Constanța, pe data de 20 aprilie 2018, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Radu Rusen. Ambasadoarea răspunde, astfel, invitației companiei românești, care a încheiat un parteneriat cu Naval Group Franța, în dorința de a obține contractul pentru construcția a patru corvete pentru Forțele Navale Române. În afară de asocierea Naval Group Franța - SNC au mai intrat în competiție: Șantierul Naval Damen din Galați, Thyssen Krupp Marine Systems Germania, STM Turcia și grupul italian Fincantieri, proprietarul șantierelor navale din Tulcea și Brăila.v v vPort - Inițiativa legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a fost aprobată de Senat. Viitorul organism va cuprinde pachetele minoritare sau majoritare deținute de stat la 23 de societăți, nu 89 cum erau în proiectul inițial. Printre acestea se numără și două unități din portul Constanța: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Oil Terminal.v v vDNA - Direcția Națională Anticorupție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a directorului Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime (CNAPDM), Luigi Marius Ciubrei, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de luare de mită, și a marinarului Constantin Tarău, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de complicitate la luare de mită, arată un comunicat de presă al DNA.v v vPetrol - Cotațiile barilului de petrol sunt în ușoară creștere. Pe data de 18 aprilie 2017, la ora 13.40 pe contractele futures, bursa din Londra a afișat o cotație de 72,08 dolari pe baril, cu 0,50 dolari, respectiv 0,70% mai mare decât în ziua precedentă.v v vBursa - În data de 18 aprilie 2018, la ora 14.00, în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de Banca Transilvania. Se înregistraseră până în acel moment 89 tranzacții, cu un volum de 1.875.621 acțiuni, în valoare totală de 4.951.293,17 lei. Prețul pe acțiune era de 2,6400 lei, mai mare cu 0,00% față de momentul deschiderii zilei de tranzacționare. În clasament urmau: Fondul Proprietatea, SNGN Romgaz, BRD – Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Societatea Energetică Electrica, SNTGN Transgaz, Erste Group Bank și Cemacon.v v vInflație - Indicele prețurilor de consum din Marea Britanie a scăzut în martie 2018 până la 2,5%, fiind cel mai mic nivel al inflației din acest an. În ciuda scăderii inflației, economiștii se așteaptă ca Banca Angliei să majoreze ratele dobânzilor în luna mai. Conform celor mai recente date, salariile din Marea Britanie au crescut cu 2,8% în februarie.v v vComerț - China a anunțat o mișcare anti-dumping intensă împotriva importurilor de sorg ale Statelor Unite. Ea a declarat că importatorii americani ar trebui să garanteze cu un depozit temporar de 178,6% din valoarea importurilor. Sorgul este folosit, în principal, pentru hrana animalelor, dar și pentru fabricarea etanolului ori consumarea alcoolului alimentar.