Medicul Erghin Hagicalil a fost numit consul onorific al Republicii Kazakhstan la Constanţa

Medicul Erghin Hagicalil a fost numit consul onorific al Republicii Kazakhstan la Constanța

Începând de ieri, 28 septembrie 2017, Republica Kazakhstan are un consulat onorific în Constanța. Ceremonia de deschidere a fost găzduită de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, ca semn al rolului pe care reprezentanța diplomatica îl va juca în dezvoltarea relațiilor economice dintre Kazakhstan și țara noastră.În cuvântul adresat participanților la eveniment, Daulet Batrashev, ambasadorul Republicii Kazakhstan, a declarat că principalul obiectiv al consulatului onorific este să acorde asistență cetățenilor din Kazakhstan, precum și să sprijine extinderea relațiilor comerciale, economice, culturale și umanitare dintre cele două state.Evenimentul are loc în anul împlinirii unui sfert de secol de la debutul relațiilor diplomatice dintre România și Kazakhstan, țara noastră fiind unul dintre primele state care au recunoscut independența Kazakhstanului. În acești ani, cooperarea dintre două țări a progresat în toate domeniile.Kazakhstanul, a declarat Daulet Batrashev, vede în România partenerul-cheie din Europa de Est și Balcani. Țara sa este extrem de interesată în utilizarea potențialului său de tranzit dintre Asia și Europe de-a lungul rutei dintre Europa de Vest și China de Vest, dintre Marea Neagră, Caucaz și Marea Caspică.Kazakhstanul se raportează la România ca un centru regional pentru exportul de petrol kazah, compania KazMunaiGas având un rol semnificativ în securitatea energetică a țării noastre.Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA, a folosit prilejul pentru a invita oamenii de afaceri din Kazakhstan să intre în contact cu cei din Constanța, cel mai bun prilej fiind evenimentul „Topul județean al firmelor 2016”, care va avea loc pe data de 2 noiembrie.Misiunea de consul onorific al Republicii Kazakhstan la Constanța i-a fost încredințată medicului Erghin Hagicalil.„Sunt un om al locului. M-am născut în 1966, în Medgidia. Drumurile și studiile m-au făcut să mă mut în București, în urmă cu25 de ani. Fiind medic de profesie, în decursul activității am avut plăcerea să cunosc oameni din diplomație. Am urmat cursurile Institutului Diplomatic Român și, cu mare plăcere, încep cariera diplomatică în acest post onorific”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, consul onorific Erghin Hagicalil.