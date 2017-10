Medgidia aşteaptă de la grupul Lafarge să probeze spiritul comunitar

Medgidia așteaptă de la grupul Lafarge să probeze spiritul comunitar

La ședința din 11 iunie, guvernul a aprobat alocarea sumei de 31,656 milioane de lei pentru achiziționarea a 44 de clădiri pentru grădinițe, școli și licee, din 15 județe ale României. Din total, județului Constanța îi revin 544.000 lei. Banii urmează să fie folosiți pentru cumpărarea localului și terenului Grădiniței nr. 2, din Medgidia. Greșeli pe banii contribuabililor Imobilul aparține fabricii de ciment din localitate, al cărei proprietar este, din 1997, concernul Lafarge, afirmă Marian Iordache, noul primar al Medgidiei. Grădinița a funcționat în respectivul local de pe vremea când fabrica se afla în portofoliul statului, iar actualul proprietar n-a schimbat destinația clădirii. Acum, statul vrea să răscumpere de la Lafarge, ceea ce i-a aparținut odată, dar a fost vândut la grămadă cu afacerea principală. Cazul nu este singular. Numeroase imobile cu destinație socială, aflate în patrimoniul fostelor întreprinderi ale economiei socialiste (licee, școli, grădinițe, case de cultură, spații de cazare, baze sportive) au fost vândute o dată cu societățile care le-au creat (în multe cazuri cu fonduri alocate de la bugetul central). Pentru a le recupera, statul trebuie să scoată, acum, bani grei din buzunarul contribuabililor, având în vedere explozia prețurilor de pe piața imobiliară. Mult mai simplu ar fi fost ca, la timpul potrivit, înainte de privatizare, toate imobilele cu destinație socială să fi fost extrase din companiile res-pective, printr-un simplu proces de divizare sau de transfer. O astfel de operațiune nu ar fi afectat mai de loc veniturile obținute din privatizare. Pentru că nu s-a procedat cu cap, contribuabilii plătesc acum, din propriul buzunar, greșelile guvernanților. Sumele alocate de Executiv vor fi transferate, din bugetul Ministerului Educației, către bugetele locale din județe, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Consiliile locale urmează să negocieze cu proprietarii prețul de vânzare-cumpărare a imobilelor. Dacă banii veniți de la centru nu vor fi de ajuns, diferența va fi achitată din bugetele locale și alte surse. Un gest onorabil În cazul în care Lafarge se va mulțumi cu 544.000 lei, suma pentru achiziționarea imobilului din Medgidia nu este mare, susține Marian Iordache, având în vedere faptul că spațiul construit este generos și dispune de curte. Spre comparație, spune el, un apartament cu trei camere din localitate se vinde la prețul de 200.000 lei. O asemenea „afacere” imobiliară nu este, însă, de natură să îmbogățească grupul Lafarge și nici să-i îmbunătățească prestigiul. Am spune că, dimpotrivă, ar fi o meschinărie să procedeze astfel. Tranzacția ar fi împotriva strategiei sale, care are drept axă spiritul comunitar. Lafarge s-a mândrit mereu cu faptul că a sprijinit dezvoltarea comunităților locale în care operează sucursalele sale. Astfel, la Medgidia, grupul a investit într-un incubator de afaceri. Proiectul, în valoare de 150.000 dolari, a făcut ca, la un an și jumătate de la deschidere, să apară 12 firme noi, cu 91 de locuri de muncă. De asemenea, de-a lungul timpului, Lafarge a susținut instituțiile culturale, acțiunile umanitare, școlare și sportive din Medgidia, făcând donații substanțiale. Concernul ar putea să mai facă un gest onorabil pentru comunitatea locală. El ar putea să vândă imobilul la suma de 544.000 lei, pentru a nu se pierde alocația bugetară, și apoi să doneze banii primăriei Medgidia, pentru a-i folosi tot la dezvoltarea rețelei de grădinițe a orașului. Ar fi o dovadă că Lafarge este preocupat, cu adevărat, de creșterea și educarea generațiile viitoare din Medgidia. Iar exemplu său ar putea fi urmat și de alte mari companii, care fac afaceri profitabile în țara noastră.