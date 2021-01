Măsurile de ajutor de stat COVID-19, deblocate

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea a anunţat, luni, 18 ianuarie 2021, pe pagina sa de Facebook, că împreună cu ministrul Economiei, Claudiu Năsui au reuşit să deblocheze măsurile de finanţare pentru IMM-uri. „A fost problema cea mai stringentă a ultimelor săptămâni, cu interes maxim dinspre antreprenori și jurnaliști, pe care am preluat-o la începutul mandatului și am rezolvat-o cu prioritate. Soluția pe care am identificat-o asigură resursele necesare de bani pentru întreg bugetul celor trei măsuri. Vineri a avut loc întrevederea cu Comisia Europeană pentru notificarea schemelor de ajutor de stat în forma așteptată de către zecile de mii de antreprenori care au depus aplicații. În săptămâna 22 - 26 ianuarie vom avea acceptul pentru măsuri”, a scris ministrul Fondurilor Europene. Aceste măsuri au fost blocate de schimbarea cadrului legislativ în timpul derulării procedurilor, de sursele neclare de finanţare, dar şi de lipsa de dialog între ministere şi Comisia Europeană. Ritmul de procesare a cererilor de finanţare a crescut la aproape 845 de dosare/zi. „Urmează ca bugetul să fie adoptat de Parlament, cu noile modificări, urmând ca banii să intre în conturile aplicanţilor admişi”, a mai spus Ghinea.