Măsuri pentru relansarea irigaţiilor

Măsuri pentru relansarea irigațiilor

Printr-un proiect de normativ se aduc precizări și completări normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004. Astfel:- infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului aflată în administrarea Agenției Naționale deÎmbunătățiri Funciare sau în administrarea societăților comerciale, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ superior, agricol și silvic și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații de îmbunătățiri funciare (OIF) se transmite, la cerere, în proprietate, sub patru condiții rezolutorii;- infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului aflată in administrarea ANIF nu poate fi predată în administrarea federațiilor de îmbunătățiri funciare(FOIF);- infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se poate transmite la cerere în proprietatea OIF/ FOIF prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului general al municipiului București, sub patru condiții rezolutorii;- îndeplinirea unei singure condiții rezolutorii din cele stabilite duce la anularea actului de proprietate;- ANIF, prin mandat din parte ministerului, verifică periodic respectare condițiilor rezolutorii și a prevederilor protocolului de predare - primire a infrastructurii secundare către OIF;- Organizațiile și federațiile de îmbunătățiri funciare care nu exploatează, întrețin și nu utilizează infrastructura de irigații primită în proprietate sau îndeplinesc cel puțin una din condițiile rezolutorii li se retrage prin hotărâre a guvernului dreptul de proprietate sau folosință gratuită a infrastructurii preluate. OIF/FOIF au obligația de a preda ANIF infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv îmbunătățirile aduse ulterior;- Pentru eliberarea autorizației de construcție necesară realizării sau reabilitării infrastructurii de îmbunătățiri funciare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătățiri funciare, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie sau prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;- contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate în condițiile legii, de către titularii de autorizații cu proprietarii de perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizației de construcție, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri;- amenajările de îmbunătățiri funciare sau părțile de amenajări de îmbunătățiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică se trec în conservare pe o perioadă de 15 ani de la data intrării în vigoare a legii nr. 138/2004;- ANIF percepe un tarif de livrare a apei pe bază de contract multianual sau sezonier.