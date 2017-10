Master planul portului Constanţa - o mare dezamăgire costisitoare

1

felicitari!

excelenta prezentare! O mica adaugire: analiza activitatii portuare -prezente si viitoare- trebuie sa plece de la analiza dezvoltarii economice a zonelor deservite de porturi. Porturile nu asigura investitii in interior ci doar tranziteaza exportul si importul. Trebuia o analiza a economiei romanesti pe termen scurt, mediu, lung si a schimburilor de marfuri determinate de ea. Si mai ales, decelarea viitorului in privinta hidro-carburilor din Marea Neagra... si a gazelor de sist. Caci, daca vom avea petrol si gaze in Marea Neagra, vor trebui conducte de transport, capacitati de depozitare, incarcare -descarcare; daca vor fi gaze de sist autohtone... e nevoie de alt tip de instalatii, dinspre zacaminte spre porturi; daca vor veni metaniere americane, alt tip de instalatii portuare etc. Trebuia facuta o analiza a agriculturii si capacitatii de export/import in domeniu (cereale/citrice, de exemplu; sau bananre) , industriei lemnului, exportului de auto etc.... Infrastructura portuara urmeaza -fidel- dezvoltarea economica si nu invers! Cartea asta, dupa cum spuneti, e o facatura scumpa, care nu zice -practic- nimic. Un fel de prezentare a posibilitatilor actuale... Bani furati! Bine ca nu-s ai nostri, macar...