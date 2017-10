Maşinile cu Euro 4, aduse în ţară până la finele anului, ar putea fi scutite de taxa de poluare

Mașinile cu Euro 4, aduse în țară până la finele anului, ar putea fi scutite de taxa de poluare

Laszlo Borbely, ministrul Mediului și Pădurilor, a declarat că dorește stabilirea unei perioade de 60 de zile în care persoanele care au adus în țară mașini cu motorizare Euro 4 și cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc, până la 31 decembrie, să le poată înmatricula fără plata taxei de poluare auto. „Persoanele care pot dovedi că au adus mașinile în țară până la 31 decembrie vor avea o perioadă de 60 zile în care să le poată înmatricula fără taxă”, a explicat Borbely, citat de NewsIn. Borbely a declarat că vrea să promoveze o ordonanță de urgență privind taxa auto pentru a scăpa măcar de una din cele cinci proceduri de infringement, pe care România le are în prezent de la Bruxelles. România nu mai poate prelungi în 2010 măsura adoptată în acest an, prin care mașinile sub 2.000 cm cubi cu Euro 4 puteau fi înmatriculate fără ca proprietarii să achite taxă de poluare auto. Legislația românească în vigoare din februarie 2009 prevede că autovehiculele cu Euro 4 și cu o capacitate cilindrică de cel mult 2.000 cmc sunt scutite de plata taxei de poluare în România dacă se înmatriculează pentru prima dată în orice stat din Uniunea Europeană, în perioada 15 decembrie 2008 – 2009. În schimb, legislația românească prevede dublarea nivelului taxelor aplicabile altor autovehicule care fac obiectul acestei taxe.