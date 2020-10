Maşina de spălat vase, între moft şi necesitatea în gospodărie

Trăim în epoca vitezei şi parcă timpul fuge pe lângă noi. Nu mai avem timp pentru micile plăceri nevinovate şi nici pentru a petrece timp de bună calitate cu familia. De aceea orice ajutor este binevenit, chiar şi din partea tehnologiei. O maşină de spălat vase ne poate salva să nu mai pierdem timp în bucătărie şi să facem ce ne place.O discuţie avută într-un grup de prieteni, pe tema subiectului, a relevat faptul că unele persoane au spus despre maşina de spălat vase că „este o pierdere de bani şi că o astfel de investiţie nu-şi are rostul”. Iar de partea cealaltă a baricadei, în special cea a doamnelor, părerea a fost unanimă că, „maşina de spălat vase este o necesitate şi că aduce şi economie la bugetul familiei”. Am făcut şi noi o incursiune prin magazinele de specialitate şi am adunat câteva date despre ce ar trebui să ştiţi când vă hotărâţi să cumpăraţi un astfel de aparat electrocasnic. Primul şi cel mai sensibil aspect este că, o maşină de spălat vase nu consumă multă apă. În general, la un apartament cel mai mare consum de apă este la bucătărie.„După fiecare preparare a hranei sau luare a mesei, rezultă o mulţime de vase de spălat. Cu o astfel de maşină faci şi curat repede şi îţi rămâne şi timp mai mult să-l petreci cum doreşti. Şi eu vreau să-mi cumpăr una”, ne-a spus Angela Ifrim, cumpărător. „O maşină de spălat consumă între 7 şi 15 litri la o tură spălând şi 12 seturi de veselă. Şi consumul de energie electrică este mai mic, cu cât maşina este una din clasa A+++ energetică”, a precizat Valentin Matei, specialist electrocasnice.Dezinfectare şi igienizare la o tură de spălareÎn aceste vremuri cu virusul Sars-Cov-2 peste tot, o maşină de spălat vase ajută la menținerea sănătății familiei făcând curăţenie desăvârşită în bucătărie. Potrivit unui studiu al unui producător de electrocasnice, se economiseşte cu până la patru ore pe săptămână timp petrecut altfel, decât la spălat de vase. Pe lângă apă mai ai nevoie de consumabile, cum ar fi capsule pentru spălare, care înseamnă un cost între 1,5 şi 2,5 lei pe ciclul de spălare. Și asta, comparativ cu detergentul de vase clasic care costă între 8 lei şi 10 lei şi nu-ţi ajunge două luni. Un alt aspect important, vasele şi în special paharele vor ieşi impecabile, fără urmă de calcar şi nu vei mai avea nevoie să le ştergi clasic cu şervetul de bucătărie care lasă scame şi nici nu este igienic.Mai trebuie ştiut faptul că, temperatura ridicată reduce consumul de apă şi, în 30 de minute, vasele sunt spălate şi dezinfectate. Foarte important este şi nivelul decibelilor, adică nivelul de zgomot la care trebuie să fii atent dacă vrei să nu ai senzaţia că decolezi de fiecare dată când pui la spălat vase. Dacă vă plângeţi pentru că nu aveţi unde să o montaţi, noile modele au dimensiuni cuprinse între 45 şi 60 de cm lăţime şi pot fi integrate în blat sau pot fi puse sub chiuvetă. Şi am ajuns la ultimul criteriu, banii. Găsiţi maşini de spălat vase între 989 lei şi 1.649 lei în funcţie de firmă şi de dotările pe care le are.