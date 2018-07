Mașina de privatizări a statului nu își va încheia misiunea nici peste o sută de ani

Fondul Proprietății Statului și-a câștigat un loc „privilegiat” în istoria țării. Sub regimurile Iliescu și Constantinescu, a contribuit decisiv la dispariția unor ramuri întregi ale economiei naționale, a flotei comerciale și de pescuit a României, iar nașterea „miliardarilor de carton”, „îmbogățiților tranziției” și „baronilor locali” este legată de numele său.Printr-o operațiune de „chirurgie estetică”, structura care are pe conștiință mulțimea privatizărilor frauduloase, soldate cu vânzarea atâtor unități economice la fier vechi și transformarea activelor în afaceri imobiliare, și-a schimbat, în repetate rânduri, „fața”. Pentru a scăpa de renumele prost dobândit, și-a luat, în mod repetat, alt nume: mai întâi AVAB (din 1998), apoi APAPS (din 2000), AVAS (din 2004), pentru ca din 2012 și până în prezent să se numească AAAS, adică Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.La sfârșitul lui 2017, în administrarea AAAS se aflau 505 societăți, din care doar 269 erau privatizabile. Dintre acestea, 60 dintre societăți au o situație juridică incertă. Nu înregistrează venituri din activitate, dar nici nu sunt în dizolvare sau lichidare. Alte 236 societăți sunt neprivatizabile, fiind în proceduri de lichidare și dizolvare. Instituția este acționar majoritar în doar 10 dintre cele 505 societăți din portofoliu, la celelalte deținând pachete de acțiuni mai mici de 50%.v v vFPS a fost înființată în 1992 și ar fi trebuit să își încheie misiunea în decurs de zece ani și să se dizolve, după cum promiteau, la nașterea ei, deputații din Adunarea Constituantă (așa se numea Parlamentul României la acea vreme).Au trecut 26 de ani și, după cum reiese din bilanțul de activitate pe 2017 al AAAS, nu sunt semne că își va încheia misiunea în următoarea sută de ani.În perioada 1992 - 1996, a privatizat 2.726 societăți comerciale, iar în intervalul 1997 - 2000, alte 4.759 unități. Marea majoritate erau societăți mici. În perioada 2001 - 2004, au fost privatizate 432 societăți mari și foarte mari, după care mașina de privatizat și-a redus motoarele. Epoca „marilor tunuri” se încheiase.În 2016 au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru un număr de numai trei societăți, iar în 2017, deși instituția își planificase să vândă participațiile din 14 unități și a demarat procedurile de privatizare pentru 18 firme, a reușit să semneze contractele de vânzare - cumpărare doar la două unități: 1,119% din capitalul social al Agrocom Legume Fructe SA, pentru care a încasat 18.668 euro, și 85,569% din capitalul social al Restarom Company SRL, la prețul de 644.590 de lei.Dacă se va păstra, în continuare, ritmul privatizărilor, de două societăți pe an, AAAS va avea nevoie de 134 ani pentru a vinde participațiile la cele 269 de societăți privatizabile, din portofoliu. Dacă nu vor deveni neprivatizabile, între timp.v v vPrivatizările operate pe vremea FPS au lăsat nerezolvată problema proprietății asupra terenurilor ocupate de cea mai mare parte a societăților vândute deja și a celor aflate în portofoliul AAAS. De aceea, una dintre activitățile de bază ale instituției este obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate al statului asupra terenurilor ocupate de circa 6.000 de societăți comerciale. După obținerea atestatelor, AAAS demarează acțiunea de majorare a capitalului social al respectivelor societăți, prin emiterea de acțiuni în favoarea statului român și atribuite AAAS. În urma acestor demersuri, instituția a devenit acționar la 6 societăți, pe parcursul acestui an.La data de 31 decembrie 2017, AAAS monitoriza 2.399 de contracte în procesul de evaluare postprivatizare, iar în calitate de acționar, a deschis procedura de insolvență pentru 330 de debitori. În cursul anului 2017, instituția a administrat 1.707 de dosare de insolvență.Cu numai două privatizări realizate în 2017, AAAS aproape că a uitat de ce a fost înființată, iar mulțimea insolvențelor spune totul despre capacitatea ei de a administra patrimoniul statului.