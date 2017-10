Masacrul delfinilor de la Marea Neagră

Cele două nave de pescuit au ridicat năvodul-pungă la suprafață. În el, 16 delfini se zbat. Câțiva au scos capul prin ochiurile mari, cu latura de 40 cm, încercând să scape.Două bărci cu pescari tineri, care n-au împlinit 20 de ani, se apropie de plasă. Băieții, înarmați cu cuțite, sar în interiorul ei și încep să înjunghie delfinii în burtă. La fiecare împunsătură, se produce o explozie. Are loc o erupție de sânge.În plasă, e zbatere de oameni și delfini, iar marea e de sânge. Delfinii luptă înnebuniți. Tinerii, cuprinși, parcă, de o febră uci-gașă, lovesc turbați, fără milă.v v vÎntâmplarea, stimați cititori, nu a avut loc la Pilot Whales, în Insulele Feroe, ori în vreun golf al orașului Taiji, din Peninsula Kii (Japonia), locuri intrate în atenția publicului pentru vânarea fără milă a delfinilor.Cazul s-a petrecut în 1953, la Marea Neagră și mi-a fost relatat de Andrei Lazăr - vânător de delfini în fosta Întreprindere Piscicolă Flota de Larg, care avea sediul în portul Constanța.„A fost cea mai sângeroasă vânătoare de delfini din cele la care am participat. Mi-era frică pentru băieți. Delfinii se zbăteau, ei loveau cu cuțitele și ar fi putut să nimerească alături, să se omoare între ei” - povestește Andrei Lazăr.Fostul vânător de delfini are 80 de ani în prezent. Meseria de pescar a învățat-o la Școala Profesională Piscicolă din Jurilovca, în pe-rioada 1951 - 1953. La terminarea ei, 20 dintre cei 80 de absolvenți, printre care și el, au fost repartizați la Întreprinderea Piscicolă Flota de Larg, pe nava „Octombrie Roșu”. Fostă „Vila Franca”, aceasta fusese a unui comunist grec, care fugise cu navă cu tot, la ruși. Din URSS, nava a ajuns la români. A fost dusă la Șantierul Naval Galați și transformată în navă de pescuit-bază. Avea la bord o fabrică de conserve, instalații de frig și magazii de depozitare. A fost exploatată până în 1958, când a fost tăiată la fier vechi.Pe „Octombrie Roșu”, Andrei Lazăr a stat doar o lună, după care a fost mutat pe „Rechinul”, o navă de pescuit, de 50 de tone. A lucrat pe ea doi ani, iar după armată, până în 1961, pe nava „Cristea G. Ion”.Întreprinderea Piscicolă Flota de Larg se ocupa nu doar cu pescuitul, ci și cu vânarea delfinilor. Pescarii erau încadrați ca brigadieri, dar li se spunea vânători de delfini. Întreprinderea îi dotase cu arme pentru uciderea amfibiilor, niște carabine ZB-uri (Zbigniew Brzeziński) cehoslovace.„Plecam în formație, cu două pescadoare înainte. Cârdul de delfini era prins la mijloc. Cu armele se trăgea în laturile cârdului, pentru a-i aduna grămadă. Tot cu focuri de armă erau opriți. Pescadoarele închideau cercul și plasa. Delfinii erau prinși în năvod, care era ridicat la suprafață. Apoi, lansam la apă două - trei bărci, care se apropiau de plasă. De la bordul lor, delfinii erau împușcați. Cea mai mare toană (captură - n.n.) a fost de minimum 50 de delfini, vânați cu trei nave. Era în 1961" - povestește Andrei Lazăr.Fondatorul ONG-ului Mare Nostrum, cunoscut publicului românesc pentru activitatea de protecție și salvare a delfinilor, este Nae Ion (76 de ani), fost cercetător științific în cadrul Institutului Român de Cercetări Marine. Puțini știu că începuturile activității sale pe mare au fost legate de… vânarea delfinilor.În perioada 1960 - 1963, a lucrat ca ofițer radiotelegrafist pe navele „Pălămida”, „Chefalu”, „Arieș”, „Gilort” și altele, care aparțineau Întreprinderii Piscicole Flota de Larg, iar în perioada 1985 - 1989, a fost directorul Întreprinderii de Pescuit Marin.„Vânătoarea de delfini se făcea în baza planului de producție“ - povestește Nae Ion. „În fiecare an erau ucise mii de exemplare. Se vânau într-un mod îngrozitor, barbar, cu un năvod-pungă numit gâr-gâr, în limbaj popular. Se lucra cu două pescadoare. Unul se ducea în fața cârdului de delfini și arunca năvodul, care avea lungimea de 1,5 km și 90 metri adân-cime. Navele înconjurau cârdul cu plasa și o strângeau încet-încet, până ajungeau să îngrămădească delfinii, ca oile în țarc. Apoi, se declanșa masacrul. De pe ambele pescadoare, începea uciderea lor cu carabinele. Împușcau până li se încingeau țevile și nu mai puteau să tragă. Era o crimă ecologică.” (Va urma)