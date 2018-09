Masă rotundă dedicată transportului trans-caspic spre portul Constanța

Luni, 10 septembrie 2018, la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, are loc evenimentul „The Roundtable of Middle Corridor in Constanta Port”, organizat de Administrația Porturilor Maritime Constanța și „Middle Corridor - Trans-Caspian International Transport Route”.Masa rotundă are ca scop reunirea reprezentanților relevanți ai industriei de transport din România, precum și ai membrilor și partenerilor Asociației „Middle Corridor – Trans-Caspian International Transport Route”.Principalul obiectiv al Asociației „Middle Corridor” este simplificarea formalităților administrative prin asigurarea unui mediu competitiv și oferirea de sprijin companiilor din diferite țări pentru dezvoltarea afacerilor acestora de-a lungul Coridorului Trans-Caspic.Discuțiile și prezentările din cadrul evenimentului vor oferi oportunitatea cunoașterii ultimelor dezvoltări și proiecte referitoare la această soluție integrată de conexiune cu Asia Centrală și China prin intermediul unei rute terestre mai rapide.De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc și o sesiune de întâlniri față în față, care are ca scop facilitarea contactului și a stabilirii de relații de business între companiile de profil din regiunile vizate.