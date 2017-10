Mărturii incredibile despre marinăria de la Marea Neagră

În fiecare an, pe 25 septembrie, se sărbătorește Ziua Maritimă Mondială.Pentru evenimentul din 2014, Organizația Mariti-mă Internațională a ales tema: „Convențiile IMO: aplicarea lor eficientă”. Prin aceasta, autoritățile tuturor statelor sunt atenționate că trebuie să ratifice și, mai ales, să aplice convențiile internaționale care reglementează navigația pe mările și oceanele lumii, printre care și Convenția internațională privind munca și viața pe mare - MLC 2006. România se numără printre statele care nu au adoptat această ultimă convenție, în ciuda faptului că este unul dintre principalele rezervoare de forță de muncă marinărească ale flotei mondiale.Cu prilejul acestui eveniment, Ban Ki-moon, secretarul general al Națiunilor Unite, și Koji Sekimizu, secretarul general al IMO, au transmis mesaje în care subliniază rolul vital al transportului maritim și al navigatorilor în asigurarea bunăstării popoarelor și comunitățile de pe planeta noastră și atenționează statele lumii asupra faptului că multe dintre prevederile convențiilor sunt ignorate.Ziua Maritimă Mondială a fost marcată la SeamansŽ Club (Clubul Marinarilor), din Constanța, printr-un eveniment organizat de Sindicatul Liber al Navigatorilor și Inspectoratul ITF România, care a fost pus sub egida Black Sea Campaigne (campania împotriva navelor sub standard de la Marea Neagră). La festivitate au participat reprezentanți ai Autorității Navale Române, Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Comandamentului Forțelor Navale, ai agențiilor de crewing, navigatori și ziariști.În cuvântul de deschidere, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN, a subliniat rolul acestei sărbători internaționale: acela de a ajuta comunitățile și instituțiile statelor să îi înțeleagă pe marinari, să le cunoască problemele și riscurile la care sunt supuși, să-i ajute, aplicând legislația internațională.Participanții au vizionat, în premieră, în România, filmul documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard).Filmul este o analiză critică a shipping-ului din această zonă a lumii. „Disecția” scoate la lumină o flotă - tumoare, dominată de nave uzate fizic și moral, sub standardele tehnice internaționale, îmbătrânite, adevărate coșciuge plutitoare. Piața forței de muncă marinărești este zugrăvită în culori dure: primitivă, obedientă, având o cultură a sclaviei. Despre salarii se spune că sunt printre cele mai mici din shipping-ul mondial: între 600 dolari, pentru marinarii azeri, și 1.200 dolari, pentru români. Chiar și așa, echipajele rămân neplătite cu lunile.Documentarul prezintă mărturii cutremurătoare despre mafia din shipping-ul turcesc, care nu se dă în lături de la șantaj și folosirea violenței înarmate, despre cârdășia dintre societățile de asigurări și armatori, pentru a trage pe sfoară victimele naufragiilor, bolilor și accidentelor de muncă.Eroii filmului sunt: marinarii scăpați din naufragii, care și-au văzut colegii pierind în valurile Mării Negre; părinții, soțiile și copiii marinarilor dispăruți sub ape, cărora le-au secat ochii de prea multe lacrimi vărsate; navigatori de pe coșciugele plutitoare, neplătiți cu lunile, care vorbesc cu durere despre familii rămase acasă, fără mijloace de existență; victime ale accidentelor de muncă pe mare, mutilați și fără nicio compensație bănească, pentru care moartea ar fi o izbăvire; lideri de sindicat care arată cu degetul spre autoritățile naționale care nu fac nimic pentru marinari.De ce au parte marinarii de la Marea Neagră de atâtea nenorociri? Pentru că nu sunt uniți, nu sunt solidari, au un grad redus de sindicalizare - răspunde documentarul. În unele țări din zonă, nivelul sindicalizării este zero. În restul, nu depășește 30 - 40%. Filmul se încheie cu apelul adresat marinarilor de a se organiza, pentru a forța autoritățile să pună în practică convențiile internaționale.Documentarul a fost realizat în memoria navigatorilor care și-au pierdut viața pe Marea Neagră și va fi prezentat în cadrul festivalului „Ursul de Aur”, de la Berlin. El va fi distribuit autorităților, navigatorilor, companiilor de shipping și mass-media.